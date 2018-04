Unbekannter stach grundlos auf Frau ein

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag vor einer Diskothek auf eine 18-Jährige eingestochen. Die Frau erlitt eine kleinere Schnittwunde am Bein. Die Hintergründe der Tat liegen noch im Dunkeln.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.00 Uhr auf einem Parkplatz: Die 18-jährige aus St. Veit an der Glan verließ mit zwei Bekannten die Discothek, als aus dem Dunkeln plötzlich drei männliche Personen auf sie zukamen. Einer davon stach mit einem messerähnlichen Gegenstand grundlos auf die Frau ein. Nach der Attacke flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Wegen der Dunkelheit konnte das Opfer keine konkrete Personenbeschreibung abgeben. Die 18-jährige erlitt eine ein Zentimeter tiefe Wunde am Bein. Sie musste nach der ärztlichen Erstversorgung von der Rettung zur ambulanten Behandlung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.

Kellner unter Drogen und Alkohol: Festnahme

Ein 20-jähriger Gastonomieangestellter ist in Klagenfurt von der Polizei gegen 0.30 Uhr festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum (PAZ) gebracht worden. Er hatte sich bei einer Kontrolle der Finanzpolizei aggressiv gegen die Beamten verhalten. Diese waren dabei, die Einhaltung von Jugendschutz-, Suchtmittel- und Finanzgesetz in der Disco zu kontrollieren. Dabei warf der 20-Jährige ein Glas nach einem Polizisten. Der Amtsarzt im PAZ stellte eine leichte Alkoholisierung und eine Beeinträchtigung durch Drogen fest. Der 20-Jährige wird angezeigt.

Schweizer Discogast verbrachte Nacht im PAZ

Gegen 4.00 Uhr wurde in Villach ein 24-jähriger Schweizer in einer Discothek festgenommen. Er war zuvor wegen einer angeblichen Körperverletzung angezeigt worden. Als die Beamten vor der Disco eintrafen, urinierte der Schweizer gerade auf die Fahrbahn. Der stark alkoholisierte Mann wurde laut Polizei immer aggressiver und beschimpfte die Beamten. Weil er sich nicht zur Räson bringen ließ, wurde auch er vorläufig festgenommen und verbrachte die restlichen Nachtstunden im PAZ Villach. Auch dem 20-jährigen Schweizer droht eine Anzeige.