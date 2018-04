Schienenersatzverkehr auf Tauernstrecke

Wegen Bauarbeiten wird die Tauernbahnstrecke ab Samstag für drei Tage gesperrt. In Kärnten gibt es Verschiebungen bei den Fernverkehrsfahrplänen von bis zu einer halben Stunde. Züge fahren teilweise früher ab.

Die ÖBB erneuern die Nordrampe der Tauernbahn. Dafür werden von heute Samstag bis einschließlich Montag, 17.00 Uhr, alle Züge zwischen Böckstein und Schwarzach-St.Veit im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt.

ÖBB/Zenz

ÖBB: „Reinigen Tunnel und erneuern Schienen“

Pressesprecher Herbert Hofer: „Auf der Strecke zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein inspizieren und reinigen wir die Tunnel und erneuern Schienen, Schotterbett und Oberleitungsanlagen. Zudem führen wir Grünschnittarbeiten durch, damit werden die Trassen frei von beeinträchtigendem Bewuchs gehalten“.

Reisende von Salzburg und Tirol nach Kärnten müssen mit Verspätungen von bis zu 30 Minuten rechnen.

Züge aus Kärnten fahren früher ab

Die Züge von Kärnten nach Salzburg fahren um bis zu 30 Minuten früher ab. Hofer: „Sämtliche Fernverkehrszüge von Kärnten in Richtung Salzburg fahren um bis zu einer halben Stunde früher ab, bzw. kommen um bis zu einer halben Stunde später an. Anschlüsse können teilweise nicht garantiert werden. Die Fernverkehrszüge in Richtung Slowenien und Kroatien fahren ebenfalls um bis zu eine halbe Stunde später in Villach ab“.

Die Autoschleuse zwischen Böckstein und Mallnitz verkehrt planmäßig. Weitere Informationen sind an allen betroffenen Bahnhöfen und Haltestellen sowie im Internet unter oebb.at oder telefonisch unter +43 5 1717 (ohne Vorwahl zum Ortstarif) erhältlich.

Link: