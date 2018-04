Kleinkinder für Forschung begeistern

Drei Kärntner Kindergärten haben diese Woche das MINT-Gütesiegel verliehen bekommen. Damit werden Bildungseinrichtungen ausgezeichnet, die Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik fördern.

Naturwissenschaften und technische Berufe sind nach wie vor männlich dominiert. Bildungseinrichtungen, die schon früh Buben und Mädchen an die „MINT-Fächer“, also an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, heranführen, werden mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Aus hunderten Bewerbern in ganz Österreich haben diese Woche bundesweit 103 Bildungseinrichtungen die Auszeichnung in Wien erhalten, verliehen wird sie vom Bildungsministerium und der Industriellen-Vereinigung.

Erstmals Gütesiegel für Kindergärten

Erstmals konnten sich auch Kindergärten um die Auszeichnung bewerben. Drei Kärntner Kindergärten sind ab nun Träger des Gütesiegels: der Montessori-Kindergarten „Bunte Knöpfe“ im Klagenfurter Lakeside Park, der Kindergarten „Sonnenschein“ in Klagenfurt und der Infineon-Betriebs-Kindergarten in Villach.

„Die natürliche Neugierde nutzen“

Schon Kleinkinder kann man für Forschung begeistern, so Ariane Jobst vom Kindergarten „Bunte Knöpfe“: „Wir nutzen die natürliche Neugierde der Kinder und ihre Freude am Experimentieren.“ Das Wissen wird altersgerecht vermittelt, derzeit basteln die Kinder aus Papier geometrische Formen.

Das MINT-Gütesiegel ist eine gemeinsame Initiative von Bildungsministerium, Industriellenvereinigung, der Wissensfabrik Österreich und der Pädagogischen Hochschule Wien. Es ist ein bundesweit gültiges Qualitätszertifikat für Institutionen, die Wissen in naturwissenschaftlichen Fächern für Buben und Mädchen innovativ vermitteln. Das Gütesiegel wird für die Dauer von drei Jahren vergeben.

Link: