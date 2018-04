OGH entscheidet über BZÖ-Wahlbroschüren

Der Oberste Gerichtshof entscheidet am Donnerstag über die Urteile im BZÖ-Wahlbroschüren-Prozess. Die beiden ehemaligen BZÖ-Politiker Gerhard Dörfler und Uwe Scheuch haben Berufung eingelegt.

Ex-Landeshauptmann Dörfler und der ehemalige Landeshauptmannstellvertreter Scheuch haben gegen ihre Verurteilung in der Untreu-Causa Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung eingelegt. Die Generalprokuratur, die Staatsanwaltschaft des Höchstgerichtes, hat vergangene Woche empfohlen, die Verurteilungen zu bestätigen - mehr dazu in BZÖ: Generalprokuratur für Schuldsprüche (kaernten.ORF.at; 10.4.2018).

Verurteilung vor einem Jahr

Vor einem Jahr wurden Dörfler und Scheuch am Landesgericht Klagenfurt verurteilt. Dörfler wurde vom Senat dafür zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je 50 Euro (15.000 Euro) sowie einer Haftstrafe von acht Monaten bedingt verurteilt. Scheuch erhielt eine Zusatzgeldstrafe von 220 Tagessätzen a 100 Euro (22.000 Euro) auf eine frühere Verurteilung - mehr dazu in Dörfler und Scheuch kämpfen gegen Urteile (kaernten.OF.at; 23.3.2017).

In dem Prozess ging es um eine BZÖ-Wahlkampfbroschüre aus dem Jahr 2009. Die Imagebroschüre der Landesimmobiliengesellschaft, die mit öffentlichem Geld bezahlt wurde und an alle Haushalte ging, wurde mit BZÖ-Sujets und Slogans versehen. Das sei Wahlwerbung auf Kosten der Steuerzahler, lautete der Vorwurf der Statsanwaltschaft. Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Christian Liebhauser-Karl verurteilte Dörfler wegen versuchter Vorteilsnahme und Untreue, Scheuch, Harald Dobernig und Stefan Petzner wegen Untreue, die Schadenssumme beträgt laut dem Richter mindestens 186.000 Euro - mehr dazu in Vier Schuldsprüche im BZÖ-Prozess (kaernten.ORF.at; 16.3.2017). Nur Dörfler und Scheuch haben gegen die Urteile berufen.