Radfahrerin nach Sturz bewusstlos

Schwerer Radunfall in Winklern in der Gemeinde Treffen: Eine 47 Jahre alte Frau aus Afritz stürzte am Sonntagnachmittag beim Radfahren schwer. Sie erlitt Kopfverletzungen und verlor das Bewusstsein.

Die Frau war mit ihrem E-Bike auf der Winklernerstraße - von Winklern kommend in Richtung Afritz - unterwegs. In einer Unterführung im Ortsgebiet von Winklern blieb die Frau mit dem Vorderrad ihres E-Bikes in einem defekten Drainagengitter stecken und überschlug sich.

Sie wurde bei dem Sturz schwer verletzt und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und musste vom Rettungshubschrauber RK1 ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Laut Polizei bestehe Lebensgefahr.