Lavanttalerin in Norwegen tödlich verunglückt

Eine Lavanttalerin ist am Donnerstag in Norwegen bei einer Alpintour tödlich verunglückt. Sie stürzte über eine Klippe und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie im Krankenhaus starb.

Wie Thomas Schnöll vom Außenministerium bestätigte, handelt es sich bei der Frau um eine mehrfache Mutter Mitte 50. Sie stammt aus einer Lavanttaler Unternehmerfamilie.

Über Klippe gestürzt

Laut norwegischen Medien soll die Frau mit vier anderen Personen unterwegs gewesen sein, als sich um die Mittagszeit der Unfall ereignete. Sie war vom Russelvfjellet in Lyngen über eine Klippe gestürzt. Über die näheren Umstände war zunächst nichts bekannt.

Die Polizei wurde um 15.00 Uhr über den Vorfall informiert, sofort wurde die Gegend nach der Frau abgesucht. Nach einer halben Stunde wurde sie gefunden und nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag sie am Abend ihren schweren Verletzungen.