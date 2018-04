SPÖ und ÖVP besiegeln Koalition

SPÖ und ÖVP haben am Mittwoch den Koalitionsvertrag für die nächsten fünf Jahre unterzeichnet. Gemeinsames Ziel sei es, Kärnten gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Basis ist dafür das fast 100 Seiten starke Regierungsprogramm.

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und ÖVP-Obmann Martin Gruber bekräftigen in ihren Statements die gemeinsame Handschrift des Regierungsprogramms, das der Koalition bis zum Jahr 2023 als Arbeitsgrundlage dienen wird: „Wir haben Grundwerte, beide Parteien, viele sind ident, manche haben wir versucht, so einzubinden, dass sie einander nicht stören, sondern dass sie einander ergänzen.“ Die Koalition, das Regierungsprogramm und die das umsetzenden Menschen werden alles tun, damit sich Kärnten positiv entwickle, sagte Kaiser in Richtung Bevölkerung.

Präambel in vier Sprachen verfasst

Im Regierungsprogamm wird Kärnten als Land im Schnittpunkt dreier Kulturen dargestellt, in dem es sozial gerecht zugehen soll, mit einer guten Gesundheitsversorgung, einer starken Wirtschaft mit „enkeltauglichen“ Budgets und einem vitalen ländlichen Raum mit autonomen Gemeinden, dessen Landwirtschaft es den Bauern ermöglichen soll, von ihrer Arbeit zu leben. Ein Land, in dem Bildung und Digitalisierung forciert und Natur und Kultur bewahrt werden sollen. Die Präambel wurde in Deutsch, Slowenisch und Englisch verfasst.

ÖVP Obmann Martin Gruber spricht von einem historischen Tag: „Wo sich die Kärntner Volkspartei und die SPÖ Kärnten gefunden haben, um für unsere Bundesland... zu arbeiten und das Land in wesentlichen Bereichen weiterzuentwickeln, um eine gute Zukunft zu ermöglichen.“ Außer Streit gestellt wurden europäische, kommunalpolitische und bundespolitische Agenden. Teilbereiche bilden also einen quasi koalitonsfreien Raum.

Alte Tradition: Auf Koalition anstoßen

Die politische Auseinandersetzung wird aufgrund der neuen Landesverfassung vermehrt im Landtag stattfinden, wo Regierungsarbeit und Oppositionskritik aufeinander treffen werden. Nach alter Tradition wurde auch auf die Koalition angestoßen. Mit einem Kärnten-Cocktail in den Farben Gelb, Rot und Weiß besiegelten SPÖ und ÖVP ihren Regierungspakt. Orangensaft, Zitrone, Erdbeerpüree, Kokos-Schlagobers und ein Schuss Wodka sind im Kärnten-Cocktail enthalten.

Kritik an der Koalition kam am Mittwoch erneut von der FPÖ, er vermisse Visionen, Ideen und Leuchtturmprojekte für Kärnten, sagte Obmann Gernot Darmann.

