Protestaktion gegen Auflösung der AUVA

Nachdem Sozialministerin Hartinger-Klein (FPÖ) eine Diskussion über die Auflösung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ausgelöst hat, kündigte die Gewerkschaft nun Protestmaßnahmen an. Dienstagfrüh werden die Patienten informiert.

In der Debatte über die Allgemeine Unfallversicherung AUVA und deren Unfallkrankenhäuser stellt sich jetzt auch die Gewerkschaft gegen eine mögliche Zerschlagung. Sozialministerin Hartinger-Klein sagte vergangene Woche überraschend, dass sie davon ausgehe, dass die AUVA die verlangten Einsparungen nicht zustande bringe und daher aufgelöst werde. Die AUVA zeigte sich erstaunt, dass der Zeitplan für Einsparungen einseitig geändert wurde - mehr dazu in Fusion Unfallkrankenhaus mit Klinikum fraglich (kaernten.ORF.at; 6.4.2018). Im Regierungsprogamm heißt es noch wörtlich: „Der erste finanzielle Erfolg muss bis Ende 2018 nachweisbar sein“.

Gewerkschaft: Aus für UKH unvorstellbar

Im Unfallkrankenhaus Klagenfurt werden jedes Jahr 46.000 Patienten behandelt, insgesamt werden etwa 5.000 Operationen durchgeführt. Durch die Aussagen der Ministerin scheint auch die Fusion des UKH mit dem Klinikum fraglich. Für Dienstag wurden Protestmaßnahmen angekündigt, sagte Jutta Brandhuber, die Landesgeschäftsführerin der Gewerkschaft der Privatangestellten. Ab 6.30 Uhr sollen Belegschaft und Patienten informiert werden.

Brandhuber: „Mit dieser Protestaktion wollen wir aufmerksam machen, was es für Klagenfurt und für Kärnten bedeuten würde, wenn wir kein Unfallkrankenhaus mehr hätten. Das ist unvorstellbar. Alle von uns haben das Unfallkrankenhaus schon einmal gebraucht.“

„Da müssen wir Widerstand leisten“

Brandhuber warnt auch davor, was es bedeuten würde, wenn es keine AUVA mehr gebe: „Hier geht es um Prävention, um die Finanzierung von Unfallrenten, um Heilbehandlung und um Rehabilitation. Da gibt es so großes Know How in der Unfallversicherung. Diese einfach zu zerschlagen, darf nicht passieren, da müssen wir Widerstand leisten.“ Brandhuber kündigte noch weitere Aktionen an.

Link: