Bitmovin: 24,5 Millionen Euro für Start-Up

Das Klagenfurter Online-Unternehmen Bitmovin hat sich eine millionenschwere Finanzspritze gesichert. Wie das Unternehmen am Montag bekannt gab, wurde eine Finanzierung über 30 Millionen Dollar, etwa 24,5 Millionen Euro, abgeschlossen.

Nach eigenen Angaben löst Bitmovin komplexe Videoprobleme, die durch die stark wachsende Online-Videonutzung entstehen. Bitmovin gilt als weltweit führender Anbieter von Online Video Infrastructure Software. Mit der Technologie des Unternehmens können Videos in höherer Qualität mit deutlich weniger Bandbreite gestreamt werden. Gleichzeitig würden Pufferung und lange Startverzögerungen verhindert.

Erste Finanzspritze schon 2016

Zu den Kunden von Bitmovin zählen unter anderem Sling, Periscope, die New York Times, ProSiebenSat.1 und das Red Bull Media House. Das Unternehmen hat Büros in den USA in San Francisco, New York, Seattle und Chicago, in den Niederlanden, in China in Hong Kong, in Brasilien in Sao Paulo und in Österreich in Klagenfurt. Mit dem Geld will man den Kundenstamm im Bereich TV-Streaming-Anbieter, Internetfirmen und Social-Media-Unternehmen weiter ausbauen.

Die Series B Finanzierungsrunde wurde von Highland Europe unter Beteiligung der bestehenden Investoren Atomico, Constantia New Business, Dawn Capital und YCombinator angeführt. Mit dieser Finanzierungsrunde erhöht sich das Gesamtinvestment in Bitmovin auf 43 Millionen US Dollar. Eine erste Finanzierungsrunde für Bitmovin gab es im Jahr 2016 - mehr dazu in US-Millionen für Klagenfurter Start-up (kaernten.ORF.at; 3.9.2016). Bitmovin wurde im Jahr 2013 gegründet.

