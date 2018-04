Nachbarin löschte Boilerbrand

Montagfrüh ist es in der Küche einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Villach Fellach zu einem Brand gekommen. Eine Nachbarin hörte die Rauchmelder, rief die Feuerwehr und begann gleich mit Löscharbeiten.

Die Hauptfeuerwache Villach wurde gemeinsam mit der FF Pogöriach und Fellach gegen 8.30 Uhr zu einem Küchenbrand in ein mehrgeschoßiges Wohnhaus in den Stadtteil Fellach alarmiert. Ein Untertischboiler dürfte die Brandursache gewesen sein. Eine Nachbarin hatte die Rauchmelder gehört und auch Rauch gerochen.

HFW Villach

Rauchgasvergiftung erlitten

Sie eilte zur Brandwohnung im 2. Stock und nahm geistesgegenwärtig einen Feuerlöscher aus dem Stiegenhaus mit. Die Mieterin flüchtete aus der verrauchten Wohnung, während die Nachbarin in der Wohnung bereits löschte. Sie konnte das Feuer eindämmen und somit verhindern, dass die ganze Küche zu brennen begann.

HFW Villach

Die Feuerwehr belüftete die Wohnung und kontrollierte mit einer Wärmebildkamera, ob es Glutnester gab. Die Mieterin und auch die Nachbarin wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Villach gebracht.

