Drei neue Landesräte werden präsentiert

Diese Woche wird die neue Landesregierung angelobt. Am Montag fallen die Personalentscheidungen bei SPÖ und ÖVP, die SPÖ stellt zwei neue Landesräte, die ÖVP einen. Schon vorab werden einige Namen als wahrscheinlich gehandelt.

Die letzte Woche war in Kärnten politisch turbulent. Der Rücktritt von ÖVP-Obmann Christian Benger ließ beinahe die bereits vereinbarte Koalition zwischen SPÖ und ÖVP platzen, am Freitag wurde die Koalition wieder auf Schiene gebracht. Für Donnerstag ist nun die konstituierende Sitzung des Landtages geplant.

Fünf Sitze für die SPÖ, zwei für die ÖVP, darauf einigten sich die beiden Parteien in der Koalitionsvereinbarung. Die SPÖ stellt zwei neue Landesräte, die ÖVP einen. Die Personalentscheidungen sollen am Montag bekannt gegeben werden. Die SPÖ will die neuen Landesräte nach ihrer Landesparteivorstandssitzung gegen Mittag bekannt geben, bereits um 9.00 Uhr findet eine Sitzung des ÖVP-Parteivorstandes statt.

SPÖ: Fellner und Schaar mögliche Kandidaten

Bei der SPÖ sind Landeshauptmann Peter Kaiser und seine Stellvertreterinnen Beate Prettner und Gaby Schaunig wieder fix. Weil die drei aber aus dem Zentralraum Klagenfurt-Villach kommen, sollen die beiden neuen Landesräte der SPÖ Ost- und Westkärnten und auch die jüngere Generation repräsentieren, sagte Kaiser. Dem Vernehmen sind das Parteigeschäftsführer Daniel Fellner, Vizebürgermeister in St. Andrä im Lavanttal, und Sara Schaar, Stadträtin in Spittal an der Drau.

Fellner dürfte die für die SPÖ reservierten Ressorts Gemeinden, Raumordnung, Orts- und Regionalentwicklung, Feuerwehren und Katastrophenschutz erhalten. Für Schaar blieben dann wohl die Ressorts Familien, Frauen, Jugend, Senioren, Integration, Umwelt, Energie, Naturschutz und Nationalparks.

Kein Regierungssitz für ÖVP-Klubobmann

Neben Benger-Nachfolger Martin Gruber aus Kappel am Krappfeld wird vermutlich Wirtschaftsexperte Ulrich Zafoschnig für die ÖVP in die Regierung einziehen. Ein Versuch, Klubobmann Ferdinand Hueter mit mehr oder weniger sanfter Gewalt in die Regierung zu bringen, scheiterte nach dem Rücktritt von Christian Benger. Zafoschnig war als Vorstand des Kärntner Ausgleichszahlungsfonds maßgeblich an der Aufarbeitung der Hypo-Milliardenhaftungen beteiligt. Gruber wird vermutlich für die Ressorts Land- und Forstwirtschaft, ländliche Entwicklung, Jagd, Fischerei und Verkehr- und Straßenbau zuständig sein, auf Zafoschnig entfielen dann die Ressorts Wirtschaft, Industrie und Tourismus.

