ÖVP-Obmann Benger zurückgetreten

Der Kärntner ÖVP-Landesparteiobmann Christian Benger ist wenige Tage nach der Verkündung der SPÖ-ÖVP-Koalition zurückgetreten, er wird der neuen Regierung nicht mehr angehören. Diese Woche hätte das gemeinsame Parteiprogramm beschlossen werden sollen.

Benger sprach am Vormittag mit Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), um ihn über seine Entscheidung zu informieren. Am Abend werden Parteivorstand und Präsidium der ÖVP tagen. Aus dem Büro Benger hieß es, es sei ein persönliche Entscheidung gewesen, die ÖVP habe nicht den erwünschten Erfolg bei der Landtagswahl erzielt.

Noch bei den Sondierungsgesprächen zwischen SPÖ und ÖVP dementierte die ÖVP eine Obmanndebatte. Benger selbst sagte, es gebe keine Personaldebatte - mehr dazu in Marathonverhandlung zwischen SPÖ und ÖVP (kaernten.ORF.at; 14.3.2018). Kaiser sagte damals, er habe das Thema angesprochen, und es sei sehr deutlich gemacht worden, „dass jene, mit denen wir verhandeln, auch jene sind, mit denen wir regieren“.

ORF

Benger selbst unterstrich Mitte März, er sei an der Spitze der Partei „der erste Mann“, und das werde auch für die Legislaturperiode so bleiben. Er werde auch beim Landesparteitag im Sommer wieder als Obmann kandidieren. Am 4. April ist nun alles anders, Benger wirft das Handtuch, noch bevor das Regierungsprogramm präsentiert wurde, das war für kommenden Freitag geplant - mehr dazu in Regierungspakt wird am Freitag fixiert. Stellungnahmen gibt es derzeit noch keine.

Als mögliche Nachfolger werden einige Namen genannt, darunter Peter Weidinger und Christian Poglitsch (er war bei den Koalitionsverhandlungen im Team). Der St. Veiter ÖVP-Stadtparteiobmann Rudi Egger soll sich selbst ins Spiel gebracht haben. Die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle sagte dazu, der Zeitpunkt sei überraschend, es sei eine Blamage für die Partei.

Links: