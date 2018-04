Drogentoter in Klagenfurt gefunden

Ein 36-jähriger Italiener ist am 31. März tot in der Wohnung eines Bekannten in Klagenfurt gefunden worden. Eine Obduktion ergab, dass der Mann infolge von Drogenkonsum an einer Hirnschwellung und einem Lungenödem verstorben war.

Der Italiener war wohnungslos und verbrachte die Nacht zum 31. März bei seinem Bekannten, einem 33-jährigen Mann aus Klagenfurt, in dessen Wohnung. In der Früh bzw. am Vormittag konsumierte der Italiener mehrere Bier. Gegen 11.30 Uhr verließ der Klagenfurter seine Wohnung, um Einkäufe zu erledigen und kehrte nach etwa 30 Minuten zurück. Dabei fand er seinen Bekannten auf der Couch im offensichtlich leblosen Zustand vor.

Verdacht auf Drogentod

Der Klagenfurter rief die Rettung, doch trotz Durchführung von Reanimationsmaßnahmen konnte vom Notarzt nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden. In der Wohnung wurden zahlreiche Utensilien und Arzneimittel, die auf Missbrauch suchtmittelhältiger Medikamente schließen ließ. Da die Todesursache nicht klar war, stand der Verdacht einer Drogenintoxikation im Raum.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde daher eine gerichtliche Obduktion des Leichnams angeordnet, die am 3. April 2018 durchgeführt wurde. Dabei wurde festgestellt, dass der Italiener an einer Hirnlähmung/Schwellung und einem Lungenödem verstorben war. Ein Fremdverschulden kann damit ausgeschlossen werden. Der Italiener ist der dritte Drogentote in Kärnten in diesem Jahr.