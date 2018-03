Vandalen öffneten Löschwasser-Hydranten

Freitagmittag sind vier Löschwasser-Hydranten in der Stadtgemeinde Hermagor-Presseggersee von Vandalen mutwillig geöffnet und nicht wieder verschlossen worden. In Görtschach war die Aktion besonders gefährlich, da der Löschwasserbehälter komplett geleert wurde.

FW Hermagor

Ronacher: „Das ist kein Kavaliersdelikt“

Siegfried Ronacher weißt in einer Meldung darauf hin, es sich bei solchen Aktionen um kein Kavaliersdelikt handelt, da die Feuerwehren im Ernstfall auf kein Löschwasser zurückgreifen können und es hier im schlimmsten Falle um Menschenleben und den Erhalt von Sachwerten geht. Seitens der Stadtgemeinde wurden bereits strafrechtliche Schritte gegen die, noch unbekannten Personen, bei der Polizei Hermagor eingeleitet.