Spritpreise steigen vor Reise-Wochenende

Das bevorstehende Osterwochenende bringt die erste und sogleich eine der stärksten Reisewellen des Jahres. Vor diesem Reise-Wochenende steigen erwartungsgemäß die Spritpreise.

Zusätzlich zu den Schulferien in Österreich und Deutschland ist der Karfreitag in Deutschland ein Feiertag. Ab Donnerstag beginnen auch in Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei die Osterferien. Auch vor diesem Reise-Wochenende steigen laut ÖAMTC die Spritpreise. Der Autofahrerclub verglich die Spritpreise von Mittwoch mit jenen der Vorwoche. Demnach ist der durchschnittliche Preis für einen Liter Super Benzin um 1,5 Cent gestiegen, bei Diesel fällt der Anstieg mit zwei Cent pro Liter sogar noch höher aus.

Grund für die höheren Preise seien aber nicht nur die bevorstehenden Osterfeiertage, heißt es vom ÖAMTC. Auch der leicht gestiegene Ölpreis sorge für eine Preiserhöhung. Trotz der Steigerungen in den letzten Tagen war Tanken im März aber dennoch billiger als im Februar: bei Diesel im Monatsmittel um 0,9 Cent, bei Super-Benzin um 2,3 Cent.

So kann man beim Tanken sparen

Trotz steigender Preise vor Ostern könne man an der Zapfsäule sparen, heißt es vom ÖAMTC. So empfiehlt es sich nicht nur, die Preise zu vergleichen, sondern auch, am Vormittag zu tanken, denn erst ab 12.00 Uhr sind Preissteigerungen erlaubt. Aus Kostengründen sollte man laut ÖAMTC auch eine Autobahn-Tankstelle meiden, bei einem 50-Liter-Tank könne hier eine Füllung bis zu 20 Euro mehr kosten als abseits der Hauptverkehrsrouten.

