Einbrecher verursacht 115.000 Euro Schaden

39 Diebstähle und Einbrüche hat die Klagenfurter Polizei einem 29-jährigen Bosnier nachgewiesen. 115.000 Euro Schaden richtete der Mann an. Gefasst wurde er, nachdem er am Montag aus einem Geschäft Mobiltelefone gestohlen hatte.

Montagnacht brach der in Klagenfurt wohnhafte, bosnische Staatsangehörige in ein Geschäft in der Klagenfurter Innenstadt ein und ließ Mobiltelefone und Bargeld mitgehen. Im Zuge der Fahndung wurde der 29-Jährige in den Morgenstunden geschnappt, in seinem Auto fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Diebesgut von mehreren Tatorten, wie Schlüssel und Sparbücher.

Beute im Wert von 70.000 Euro

Bei den weiteren Ermittlungen konnten dem 29-Jährigen von September bis Ende März 39 Diebstähle und Einbruchsdiebstähle in Klagenfurt nachgewiesen werden. Laut Polizei erbeutete der Mann dabei unter anderem Bargeld, Handys und Laptops im Wert von 70.000 Euro. Der bei den Einbrüchen verursachte Sachschaden beträgt rund 45.000 Euro.

Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.