Betrunkener torkelte auf Fahrbahn

Ein 39 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt ist in der Nacht auf Sonntag auf der Bleiburger Straße von einem Pkw erfasst worden. Er war in alkoholisiertem Zustand auf die Fahrbahn getorkelt. Er wurde schwer verletzt.

Der Mann war gegen 1.00 Uhr zu Fuß und alkoholisiert auf der Bleiburger Straße in Richtung Lavamünd unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 55 Jahre alter Mann aus Slowenien sein Firmenauto in Richtung Lavamünd. Just in dem Moment torkelte der alkoholisierte Mann von einem neben der Fahrbahn gelegenen Geh- und Radweg auf die Fahrbahn. Der Slowene verriss zwar noch sein Auto, der Fußgänger wurde dennoch gestreift. Er musste mit schweren Verletzungen von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Ein Autounfall Ende Februar in Seeboden beschäftigt die Polizei. Nach einer Großfahndung muss die Spurensicherung den Lenker ausfindig machen - mehr dazu in Unfall: Betrunkener Beifahrer gibt Rätsel auf.