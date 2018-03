Glücksspiellokale bei Razzia geschlossen

Bei einer Schwerpunktaktion in Spittal an der Drau wurden in zwei Lokalen insgesamt 22 illegal aufgestellte Glücksspielautomaten beschlagnahmt, die Lokale wurden geschlossen.

Acht Stunden lang waren Donnerstagabend 15 Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Spittal, der Polizei und Finanzpolizei bei der Razzia im Einsatz. Die beiden Lokale in Spittal waren nach Hinweisen und anonymen Anzeigen schon länger im Visier der Behörden. In einem waren schon 2015 illegale Spielautomaten beschlagnahmt worden.

Sofortige Schließung angeordnet

Wie schon bei früheren Schwerpunktaktionen zeigt sich auch diesmal, dass die Betreiber sehr einfallsreich sind, um illegales Glücksspiel in ihren Lokalen zu verschleiern. Der Zutritt wird zum Beispiel mit Überwachungskameras und über mehrere Schleusen gesichert.

In stundenlangem Einsatz stellten die Behördenvertreter in den beiden Betrieben insgesamt 22 Spielautomaten sicher. Die Geräte und das darin befindliche Bargeld wurden beschlagnahmt. Einsatzleiter Markus Lerch von der Bezirkshauptmannschaft ordnete an Ort und Stelle die Schließung der Lokale an. Den Betreibern drohen jetzt Verwaltungsstrafen von bis zu 60.000 Euro.

