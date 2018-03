Aus für Kika-Standort in Wolfsberg

Der Kika-Standort in Wolfsberg wird geschlossen. Das hat die Geschäftsführung von Kika/Leiner am Montagabend bekannt gegeben. 46 Mitarbeiter sind betroffen. Insgesamt werden vier der 50 Standorte in Österreich geschlossen.

Im Zuge der Umstrukturierung seien sämtliche Unternehmens-Standorte überprüft worden, auch die vier Standorte in Kärnten - mehr dazu in Kika- und Leinerfilialen auf Prüfstand (kaernten.ORF.at; 1.2.2018). „Wir haben jeden Standort auf Rentabilität, Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftspotential genau evaluiert. Die überwiegende Mehrheit unserer 50 Niederlassungen mit rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich erfüllt alle notwendigen Kriterien und wir sehen darin gute Chancen für die Zukunft“, sagte kika/Leiner Geschäftsführer Gunnar George in der Aussendung am Montagabend.

Keine weiteren Schließungen geplant

Neben dem Kika-Standort in Wolfsberg müssen noch die Lipo-Standorte in Ansfelden und Langenzersdorf sowie ein Leiner-Standort in Bruck an der Mur geschlossen werden. George: „Leider müssen wir diese Standorte aufgeben, da wir hier keine positiven Perspektiven für die Zukunft sehen“. George betonte, dass keine weiteren Schließungen geplant seien. Damit scheinen die drei weiteren Standorte der Gruppe in Kärnten - Kika in Klagenfurt und Spittal sowie Leiner in Villach - mit rund 300 Mitarbeitern, gesichert.

Für die betroffenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werde es einen Sozialplan geben, „um mögliche Härten abzufedern“, sagte George: „Wir bieten vielen der MitarbeiterInnen der betroffenen Standorte die Möglichkeit eines Arbeitsplatzes in anderen Filialen an. Auch dadurch hoffen wir, die Einschnitte so gering wie möglich zu halten.“

„Positive Zukunft für kika und Leiner“

Die begonnenen Restrukturierungsmaßnahmen würden in allen Bereichen nach Plan laufen, sagte George. „Wir sind überzeugt, dass wir in eine gute Zukunft gehen, gerade letzte Woche eröffnete kika seinen dritten Standort in Prag“. Die Weiterentwicklung des Sortimentes sowie ein überarbeiteter Werbeauftritt seien weitere Zeichen für eine positive Zukunft für kika und Leiner.