Polizist von Fluchtauto mitgeschleift

Die Kärntner Polizei hat einen Drogenhändler und seinen Kunden in Klagenfurt in flagranti erwischt. Zwei Polizisten wurden bei der Festnahme der Männer verletzt, ein Polizist wurde von einem Fluchtauto meterweit mitgeschleift.

Mehrere Wochen war die Suchtmittelgruppe des Landeskriminalamtes dem Drogenhändler, ein 22-jähriger Asylwerber aus Sierra Leone, auf der Spur. Wie die Polizei am Dienstag bekannt gab, wurde der Mann am 9. März in Klagenfurt erwischt, als er Kokain an einen 26-jährigen Kunden verkaufte.

Der 26-jährige Kunde des Drogenhändlers, ein bosnischer Staatsbürger, versuchte der Festnahme zu entkommen. Er gab mit seinem Auto im Retourgang Vollgas, obwohl die Fahrertür noch offen stand. Ein Polizist wurde durch die offene Tür zu Boden geschleudert, unter der Fahrertüre eingeklemmt und einige Meter vom Auto mitgeschleift. Der Polizist wurde unbestimmten Grades verletzt.

Fluchtauto von Straße abgedrängt

Der Bosnier flüchtete mit seinem Auto und überschritt dabei die Geschwindigkeitsbeschränkungen laut Polizei teils „um ein Vielfaches“. Auch zwei von den Beamten abgegebene Schreckschüsse konnten den Mann nicht stoppen. Schließlich gelang es der Polizei, den Mann mit einem zivilem Polizeiauto von der Straße abzudrängen, so dass der 26-Jährige nicht mehr weiter fahren konnte.

Polizisten getreten und gebissen

Auch der 22-jährige Drogenhändler, der laut Polizei ohne aufrechten Wohnsitz in Österreich lebt, versuchte der Festnahme zu entkommen. Der Mann wehrte sich, schlug wild um sich, trat die Polizisten und versuchte, sie zu beißen. Erst mit Hilfe weiterer Polizisten konnte der 22-Jährige festgenommen werden. Ein Polizist wurde verletzt, der Asylwerber erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Die beiden verletzten Beamten wurden im Unfallkrankenhaus Klagenfurt behandelt.

Ermittlungen laufen weiter

Dem 22-jährigen Asylwerber konnte der gewerbsmäßige Suchtmittelhandel in großem Ausmaß nachgewiesen werden, er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Der 26-jährige Bosnier war geständig. Beide Verdächtigen werden nach dem Suchtmittelgesetz, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und verschiedener Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes sind noch nicht abgeschlossen, nach Mittätern und weiteren Suchtgiftabnehmern wird gefahndet.