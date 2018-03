Radenthein feierte „silbernen“ Marco Schwarz

Nach Anna Gasser und Mathias Maier wurde am Samstag auch der dritte Kärntner Olympiasieger geehrt. Radenthein feierte „seinen“ Marco Schwarz, den Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang.

Hunderte Menschen versammelten sich Samstagnachmittag auf dem Platz vor dem Stadtsaal in Radenthein, um auf den olympischen Silbermedaillengewinner Marco Schwarz zu warten. Als er gegen 16.00 Uhr eintraf, zeigte sich Schwarz angesichts der großen Schar an Gratulanten überwältigt. In der jubelnden Menge fanden sich nicht nur Vertreter aus Politik und Sport, sondern und auch viele Nachwuchsskifahrer und Schüler und natürlich Marco Schwarz` stolze Eltern.

Davor gab es eine Art „Ruhe vor dem Sturm“. Wer genau hinsah konnte aber bemerken, dass bis zur letzten Minute an allen Ecken und Enden gewerkelt wurde. Fanclub und Gemeinde hatten im Stadtsaal den Empfang vorbereitet.

„Vorbereitungen liefen bis zur letzten Minute“

Michael Maier, Bürgermeister von Radenthein: „Wohlweislich haben wir uns mit dem Fanclub bereits vor Olympia zusammengesetzt und ein wenig vorgedacht, was zu tun wäre, wenn es eine Medaille gibt. Als es passiert ist, sind die ersten Vorarbeiten bereits im Fanclub passiert. Es ist ein grandioser Verein mit vielen aktiven Mitgliedern. Wenn man das in den letzten Tagen und Nächten beobachtet hat: Es war durchgehend Licht im Stadtsaal, die Vorbereitungen liefen bis zur letzten Minute".

Eigener „Marco Schwarz-Song“ wurde komponiert

Beatrix Kerschbauer, Obfrau des Fanclubs sagte im Interview mit ORF Kärnten Redakteur Markus Paulitsch: „Wir waren wir schon um 9.00 Uhr da, um noch ein wenig zu dekorieren. Jetzt werden die Kellnerinnen mit allem ausgestattet“. Es wurde sogar ein eigenes Lied für Marco Schwarz komponiert. "Davon weiß er aber noch nichts, die ‚Volkskracher‘ mit Daniel Brunner haben sich das ausgedacht.“

Die Texte für den „Marco Schwarz“-Song wurden vorher ausgeteilt, natürlich mussten beim Einzug von Marco Schwarz in den Stadtsaal alle mitsingen, so Kerschbaumer. „Wir sind sehr stolz auf die Silbermedaille, Marco ist erst 22 Jahre alt - also wirklich super.“

Zwei Olympiasieger auf einem Fleck

Unter den Ehrengästen befand sich auch ein Sportheroe der Kärntner Geschichte - Baldur Preiml, Radentheiner Olympiamedaillengewinner aus dem Jahr 1968. Auch eine Abordnung des Matthias Mayer Fanclubs aus Afritz kam aus Freundschaft um zu gratulieren - so stolz waren alle auf den Olympiamedaillengewinner aus Radenthein.

