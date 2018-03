Olympia-Bronze für Markus Salcher

Der Kärntner Markus Salcher hat bei den Paralympics in Pyeongchang die Bronzemedaille in der Abfahrt errungen. Er wurde Dritter hinter dem Schweizer Theo Gmur und dem Franzosen Arthur Brochet.

Markus Salcher zeigte sich in Südkorea mit seiner Bronzemedaille mehr als zufrieden: „Es war nicht einfach heute, deshalb bin ich mehr als zufrieden, dass es so ausgegangen ist und ich am Stockerl stehe.“

Reuters/OIS/IOC/Bob Martin

„Bin sehr glücklich am Podium zu stehen“

Die Piste sei nicht einfach gewesen, außerdem habe er Fehler gemacht. „Ich habe Tempo liegen lassen, wo ich kein Tempo liegen lassen darf. Von dem her bin ich sehr sehr glücklich, noch am Podium zu stehen.“

Im Training war der Kärntner noch erster - trotzdem halte sich seine Enttäuschung in Grenzen, so Salcher. „Es war nur ein Training, es wird auch bei uns taktiert. Sicher ist man - mit den Erwartungen von Sotchi - Favorit. Ich habe aber auch immer gesagt, eine Medaille ist das Ziel - egal welche Farbe. Ich muss auch sagen, die Konkurrenz ist größter geworden. Ich bin der älteste, es kommen ein paar gute junge Läufer nach und mit denen gilt es mitzuhalten.“

Beim Super-G gilt es anzugreifen

Der 21 Jahre alte Kärntner Nico Pajantschitsch belegte Rang 12 bei seinen ersten Paralympics. Beim Super-G am Sonntag wollen Salcher und Pajantschitsch noch einmal angreifen. Gratuliert wurde dem Kärntner von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): „Unser Bundesland hat mit Markus Salcher einen großartigen Sportler in seinen Reihen, Markus´ sportliche Leistungen sind herausragend und imponierend. Kärnten ist sehr stolz auf ihn. Er ist ein großartiges sportliches Vorbild und Aushängeschild des Kärntner Sports“.

