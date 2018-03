Familie nach Brand obdachlos

Vor zwei Wochen sind Haus und Lebensmittelpunkt der Familie Berchtold in Mittlern in Flammen aufgegangen. Mit Glück konnten sich das Ehepaar mit den fünf Kindern retten. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist sehr groß.

Die Familie Berchtold mit ihren fünf Kindern kann nach dem Wohnhausbrand in Mittlern vor zwei Wochen von Glück sprechen noch am Leben zu sein. Hätte damals die 15 Jahre alte Tochter in der Nacht im Wohnzimmer nicht Alarm geschlagen, als der Staubsauger zu brennen begonnen hatte, wäre es noch viel schlimmer gekommen. Das Haus ist seit dem unbewohnbar, die Gemeinde hat für die Familie ein Spendenkonto eingerichtet.

Es hätte der Lebensmittelpunkt seiner Familie werden sollen. Markus Berchtold hat sich zum Ziel gesetzt, das Haus seiner Großmutter umzubauen und mit einem Mal war alles anders. In der Nacht zum 23. Februar auf einmal dichter Rauch, nur Minuten entscheiden über Leben und Tod. Markus Berchtold konnte gemeinsam mit seiner Frau Kerstin alle Kinder im letzten Moment in Sicherheit bringen, doch ins Haus zurück können sie jetzt nicht mehr.

„Rückkehr nur mit Hilfe von Freunden möglich“

„Offen und ehrlich. Es ist nichts mehr da, was man verwenden kann. Wir haben einen Haufen und Geld investiert um es ein bisschen so zu haben wie wir es wollen und jetzt ist es weg“, sagte Kerstin Berchtold im Gespräch mit ORF Kärnten Redakteur Konrad Weixelbraun.

“Wir haben hier jahrelang die Oma gepflegt bis sie gestorben ist. Als sie gestorben ist, ist das Haus überschrieben worden auf mich. Dann haben wir begonnen eine Heizung reinzumachen ins Haus, eine Bodenheizung und Fenster. Stück für Stück und wenn viele Freunde helfen vielleicht, dass ich es saniere und wenn nicht, ich weiß es nicht“, so Markus Berchtold.

Spendenaktion in der Nachbarschaft

Den Kindern wollen sie den Anblick im Haus ersparen. Vor allem der drei Jahre alte Samuel und die acht Jahre alte Marie würden immer wieder fragen warum sie nicht zu Hause spielen können. Schon am Tag nach dem Feuerwehreinsatz begann die Gemeinde Eberndorf mit einer Spendenaktion, und zeigte was sie unter Nachbarschaftshilfe versteht.

„Ich bin wirklich im Positivsten überrascht und die Leute kommen abseits von Geld auch mit Sachspenden wie Schuhen, Spielzeug und allem Möglichen. Wie man ja drinnen in den Räumlichkeiten sieht. Da kann man nichts mehr nehmen. Der Rauch hat wirklich alles beschlagen und deswegen ist das wirklich super, wie die Bevölkerung auf sowas reagiert“, sagte der Eberndorfer Vizebürgermeister Wolfgang Stefitz.

„Danke, ohne die Hilfe ginge es nicht“

Die Familie Berchtold kam vorübergehend im Haus eines Bekannten unter. Schwer fällt es allen zu gehen, vor allem den Kleinen. Wie lange sie hier in Pirkdorf bleiben können, wissen sie nicht, die Miete übernimmt die Gemeinde einstweilen. „Es ist auf jeden Fall eine große Erleichterung, wenn man weiß, es hilft jemand. Ohne dem, ich wüsste nicht wo wir heute stehen würden. Danke, danke, danke mehr kann ich nichts sagen“, so Kerstin Berchtold.

Zum kommenden Weihnachtsfest wollen sie wieder in ihrem Haus in Mittlern einziehen. Vielleicht sagte Markus, schafft er es auch schon früher, seiner Frau zu Liebe, zum 11 Hochzeitstag Ende August.