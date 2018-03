Diex: Brand in Wirtschaftsgebäude

In Diex im Bezirk Völkermarkt ist am Mittwochnachmittag in einem Wirtschaftsgebäude ein Brand ausgebrochen. 100 Feuerwehrleute stehen im Einsatz.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Zufahrt zum Gebäude ist sehr eng und deshalb schwierig.

100 Feuerwehrleute standen bei dem Brand in Diex im Einsatz. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus über greifen.

Laut Polizei wird der 83 Jahre alte Altbauer vermisst. Es wird gehofft, dass der Mann sich nicht im Wirtschaftsgebäude aufgehalten hat. 13 Kälber konnten gerettet werden.

ORF

Warum das Feuer ausgebrochen ist steht noch nicht fest. Das Landeskriminalamt nahm bereits die Ermittlungen auf.