Rauchpausen nur in der Freizeit?

Bei der Kärntner Gebietskrankenkasse müssen Mitarbeiter, die eine Rauchpause machen wollen, schon seit Monaten ausstempeln. Damit findet das Rauchen nicht in der Arbeitszeit statt. Auch in mehreren Industriebetrieben gilt diese Regelung.

Jutta Brandhuber von der Gewerkschaft für Privatangestellte, selbst Nichtraucherin, sagte, wo fange man mit Pausen an und wo höre man auf. Es gebe Menschen, die gerne öfter einen Kaffee trinken und auch leistungsfähig seien. Es gebe auch Menschen, die chronisch krank seien, müssen die auch ausstempeln.

„Klare Regeln verhindern Konflikte“

Aus Sicht der Gewerkschaft sei am wichtigsten, das Nichtraucherschutzgesetz am Arbeitsplatz einzuhalten. Brandhuber rät, in den Betrieben klare Regeln festzulegen, am besten schriftlich in einer Betriebsvereinbarung. Klare Regelung wäre, ob es Raucherbereiche gebe und wo, wie die Raucherzeiten geregelt seien. Wenn man klare Regeln habe, gebe es im Betrieb am wenigsten Konflikte.

Firmen investieren in Entwöhnungskurse

So müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kärntner Landesspitäler zum Rauchen in dafür vorgesehene Räume gehen, im Freien ist das Rauchen allein in gekennzeichneten Bereichen erlaubt. Von der Industriellenvereinigung heißt es, immer mehr Betriebe würden den Mitarbeitern Raucher-Entwöhnungsprogramme finanzieren. Vor allem in der Lehrlingsausbildung werde viel in die Suchtprävention investiert, was auch die Gewerkschaft bestätigt.

