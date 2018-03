„Kaiser soll sich einen Kärntner Anzug kaufen“

Eine Umfrage kurz nach den ersten Hochrechnungen in Klagenfurt zeigt, dass die Wähler grundsätzlich mit dem Wahlergebnis zufrieden sind. Viele der Befragten wünschen sich, dass Peter Kaiser Landeshauptmann bleibt. Einer meinte, er solle sich einen Kärntner Anzug kaufen.

Paul Koller aus Grafenstein hat mit diesem Wahlergebnis gerechnet. „Es ist so wie ich es mir erwartet habe. Dass die SPÖ stärkste Partei wird, war klar. Die Grünen sind halt momentan auf der Verliererstraße.“ Er hofft, dass sich jetzt etwas zum Positiven verändert, „vor allem für die Arbeiter“.

ORF

„Die machen eh was sie wollen“

Claudia Bacher aus Viktring-Klagenfurt hingegen glaubt, dass alles beim Alten bleibt. „Die machen eh was sie wollen“. Wolfgang Seebacher ist - wie er sagt - kein Anhänger der SPÖ, aber die SPÖ habe durch ihren Einsatz sehr viel bewegt. Deshalb soll Peter Kaiser auch Landeshauptmann bleiben. „Was ich mir wünschen würde ist, dass er sich mehr um die Traditionen kümmern soll, vielleicht könnte er sich einmal einen Kärntner Anzug kaufen, das wäre eine sehr feine Sache“, so der Klagenfurter.

Stimmen zum Wahlausgang in Kärnten Kurz nach den ersten Hochrechnungen hat der ORF eine Umfrage unter Wählern in Klagenfurt gemacht. Hier ein kurzer Ausschnitt.

Artur Walter aus Klagenfurt ist mit dem Wahlausgang „sehr zufrieden“. Ihm freue es, dass die Grünen nicht mehr im Landtag vertreten sind, „weil das, was die Frau Glawischnig aufgeführt hat, das ist nicht schön.“ Er erwarte sich, dass Peter Kaiser Landeshauptmann bleibt, das gebühre ihm auch. „Er hat auch eine gute Arbeit geleistet.“

Überrascht über Grüne-Ergebnis

Matthias Schneider aus Klagenfurt zeigt sich im ORF-Interview überrascht, dass die SPÖ soviel dazugewonnen hat. Überraschend sei für ihn aber auch, dass es die Grünen nicht mehr in den Landtag geschafft haben. Schneider erwartet sich, „dass es so weiter geht, wie bisher“. Er glaubt jetzt an eine rot-schwarze Koalition. Peter Kaiser soll Landeshauptmann bleiben, „er hat gut und ruhig gearbeitet. Den abzuwählen, der fast eine Absolute hat, das wäre nicht in Ordnung.“

ORF

„Wahlergebnis nicht in meinem Interesse“

Für Leopold Merwa Leopold aus Magdalensberg war das Ergebnis vorauszusehen. „Es war alles in Ordnung, was die SPÖ gemacht hat. Ich hoffe, dass Peter Kaiser Landeshauptmann bleibt. Wenn es so weiter geht wie bisher, dann würde das für mich passen.“ Magdalena Weiss aus Klagenfurt hingegen ist mit dem Wahlausgang nicht zufrieden. „Das ist nicht in meinem Interesse, aber so hat die Mehrheit entschieden und das ist so jetzt. Ich persönlich wünsche mir einen anderen Landeshauptmann als Peter Kaiser.“