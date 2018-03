Von Sessellift getroffen und schwer verletzt

Am Freitag ist eine 57 Jahre alte Tschechin in Bad Kleinkirchheim beim Liftfahren schwer verletzt worden. Sie sprang oder fiel beim Einsteigen in den Doppelsessellift der Strohsackbahn in die sogenannte Sturzgrube.

Freitagvormittag gegen 11:20 Uhr wollte die 57-jährige Frau aus Tschechien im Schigebiet Bad Kleinkirchheim-St.Oswald bei der Einstiegsstelle der Strohsackbahn auf einem Sessel des Doppelsesselliftes Platz nehmen, obwohl die Rückenlehne nach vorne geklappt war. Laut Sabine Peternell von den Bergbahnen kann das in seltenen Fällen passieren, wenn eine starke Windböe den Sessel bei der Talfahrt trifft.

Skifahrerin schwer verletzt

Der Liftwart habe das gesehen und stoppte die Bahn sofort. Bis zum endgültigen Stillstand bewegte sich die Bahn aber noch ein bisschen weiter und die leeren Sessel kamen ins Schwingen. Die Teschechin war zu dieser Zeit gerade auf dem Förderband im Einstieg. Der schwingende Sessel dürfte sie getroffen haben. Sie stürzt in den gepolsterten Endbereich des Einstiges, eine mit Schaumstoffmatten ausgelegte, ca 1 1/2 Meter tiefe Grube.

Laut Bergbahnen barg man die Frau und fragte sie, ob ihr etwas passiert sei. Sie verneinte und sei davongegangen. 20 Minuten später sei sie zurückgekommen und habe über starke Schmerzen geklagt. Dann habe man sie dem Rettungsdienst übergeben. Laut Polizei verletzte sich die Frau schwer. Sie habe an einem Bein einen Knochenbruch, am anderen eine Bänderverletzung. Die Frau bekam einen Gips. Der Fall geht wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft. Es muss geklärt werden, warum die Rückenlehne umgeklappt war und ob die Mitarbeiter der Bergbahnen richtig reagierten.