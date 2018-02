Kärntenweiter Radverleih startet im Mai

1.000 Fahrräder, davon 500 E-Bikes, können ab 1. Mai bei 50. Radverleihstationen in Kärnten ausgeliehen werden. Damit führt Kärnten als erstes Bundesland ein flächendeckendes Verleihsystem ein.

Alle 14 Tourismusregionen beteiligen sich an „Kärnten rent e-Bike“. Organisiert wird das landesweite Verleihsystem über ein Südtiroler Unternehmen, es trägt auch die Kosten für die Material-Anschaffung und ein Online-Buchungsportal. Die 50 Radverleihstationen sind auf ganz Kärnten verteilt. 1.000 Leihrädern, davon 500 E-Bikes, aber auch Mountainbikes, Kinderräder, Anhänger und Citybikes stehen zur Verfügung. Die Preise variieren je nach Modell, mit 39 Euro pro Tag sind die E-Bikes am teuersten.

Über das Online-Buchungssystem können die Räder vorgebucht werden, es sind aber auch kurzfristige Buchungen für Urlauber und Einheimische möglich. Das Verleihsystem wird mit 1. Mai online gehen. Die Räder können an einer beliebigen Verleihstation wieder abgegeben werden, der Rücktransport wird dann von der Verleihfirma organisiert.

„Meilenstein für den Radtourismus“

Die Kärnten Werbung spricht von einem Meilenstein für den heimischen Radtourismus. „Wir sind das erste Bundesland in Österreich, das ein so flächendeckendes Verleihsystem einführt“, sagt Rad-Koordinater Paco Wrolich. „Gästebefragungen zeigen, dass Radfahren nach Wandern und Baden die wichtigste Urlaubsaktivität der Kärnten-Gäste ist“, sagte auch Kärnten-Werbung-Chef Christian Kresse. 40.000 Euro investieren Kärnten Werbung und die Regionen in die Bewerbung des neuen Verleihsystems.