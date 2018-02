Kupfer und Nickel statt Gold: Juwelier betrogen

Zwei Trickbetrüger haben am Donnerstag einen Villacher Juwelier betrogen. Sie lenkten den Unternehmer durch ein Gespräch ab, statt Goldschmuck drehten sie ihm Schmuck aus Kupfer und Nickel in einem Säckchen an.

Kurz vor 13.00 Uhr betraten die bislang unbekannten Täter, ein Mann und eine Frau, das Juweliergeschäft in Villach. Sie boten dem Juwelier Goldketten zum Verkauf an. Nach der Überprüfung des Goldschmucks machte der Juwelier den beiden ein Angebot. Die Verdächtigen nahmen das Gold wieder an sich, verwahrten es in einem Säckchen und verhandelten mit dem Juwelier weiter.

Tausende Euro Schaden

Der Juwelier machte ein neuerliches Angebot, woraufhin ihm die Täter ein Säckchen aushändigten. Sie kassierten den vereinbarten Betrag von einigen tausend Euro und verließen das Geschäft. In dem übergebenen Säckchen befand sich jedoch nicht der zuvor begutachtete Goldschmuck, sondern wertloser Schmuck aus Kupfer und Nickel.

Als der Juwelier den Betrug bemerkte, erstattete er Anzeige bei der Polizei, nach den Betrügern wird gefahndet. Die Polizei bittet um Hinweise. Laut Zeugenbeschreibung sind die Täter „südländische Typen“, sie sprachen Englisch. Der Mann ist ca. 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und rund 100 Kilo schwer. Er war mit heller Jacke und dunkler Hose bekleidet. Die Frau war rund 35 Jahre alt und 1,65 Meter groß, sie trug einen Mantel.

