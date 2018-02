Olympia: Enttäuschung bei Kärntner Fanclubs

Eine schwere Niederlage mussten die österreichischen Abfahrtsherren am Donnerstag bei den Olympischen Winterspielen hinnehmen. Die Enttäuschung bei den Fanclubs von Matthias Mayer und Max Franz war groß.

Strahlender Olympiaabfahrtssieger wurde am Donnerstag der Norweger Aksel Lund Svindal, auf Platz fuhr sein Landsmann Kjetil Jansrud, Dritter wurde der Schweizer Beat Feuz – mehr dazu in „Schwarzer Peter“ für ÖSV-Abfahrer (sport.ORF.at). Die Ernüchterung beim Fanclub des Titelverteidigers Matthias Mayer aus Afritz war nach dessen Abfahrtsrennen am Donnerstag groß. Bis zur dritten Zwischenzeit lag der Kärntner gut im Rennen, am Ende reichte es nur für Platz neun. „Das zipft mich brutal an“, kommentierte Mayer das Ergebnis gegenüber dem ORF enttäuscht.

ORF

Bei Mayers Fanclub nimmt man das Ergebnis mit geteilter Stimmung auf. Auf einen Stockerl-Platz habe man schon gehofft, sagte Fanclub-Obmann Heimo Mayer. Aber nach Mayers schwerem Sturz sei es sehr beachtlich, dass er überhaupt fahren konnte. „Schade, aber wir hoffen auf den Super-G am Freitag“, meinte auch Max Linder, der Bürgermeister von Afritz.

ORF

Hoffen auf den Super-G

Der Kärntner Max Franz ging mit 1,5 Sekunden Rückstand als Elfter ins Ziel. „Über den hohen Rückstand war ich schon verwundert“, meinte er nach dem Rennen.

ORF

Beim Max-Franz-Fanclub in Weißbriach ist die Ernüchterung groß. „Das war nicht unser Tag“, meinte Fan Udo Philippitsch. Jetzt würden die Hoffnungen auf dem Super-G am Freitag liegen, sagte Fan Konrad Meiswinkl. Und dann sitzen die Fanclubs von Mayer und Franz wieder vereint vor dem Fernseher, wie auch Franz-Fan Esther Altersberger: „Neue Chance, neues Glück – wir halten fest die Daumen.“