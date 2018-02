Widersprüche bei Drogenprozess

Ein Prozess am Landesgericht gegen einen 33 Jahre alten Nigerianer, der wegen Suchtmittelhandels angeklagt ist, ist am Mittwoch vertagt worden. Nicht alle geladenen Zeugen waren erschienen, einer davon verstrickte sich in widersprüchliche Aussagen.

Bei der Verhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Sabine Roßmann ging es darum herauszufinden, ob der Angeklagte Kokain im großen Stil verkaufte oder ob die Dealerei unterhalb der relevanten Grenzmengen stattfand. Der Mann sitzt seit einigen Monaten in Untersuchungshaft. Die geladenen Zeuginnen erschienen nicht; nur zwei männliche Zeugen sagten aus, sie würden den Mann kennen und hätten von ihm im Zeitraum von Herbst 2016 bis Mai 2017 kleinere Mengen Kokain gekauft.

Zeuge verstrickte sich in Widersprüche

Ein sichtlich vom Drogenkonsum gekennzeichneter Zeuge verwickelte sich in Widersprüche. Bei der Vernehmnung durch die Polizei sprach er noch von rund einem halben Kilogramm Kokain, das er dem Dealer abgekauft haben soll. Am Mittwoch wurden daraus höchetns 20 bis 25 Gramm. Das ist der Knackpunkt, denn 500 Gramm würden eine zigfache Überschreitung der Grenzmenge bedeuten.

Angeklagter: „Ich verkaufe keine Schuhe“

Außerdem ging es bei dem Prozess auch um einen Villacher, der große Mengen beim Angeklagten gekauft haben soll, die er dann weiterverkaufte. Laut Zeugenaussage eines Polizisten habe dieser den Angeklagten angerufen und 20 Schuhe für Villach bestellt, gemeint waren 20 Gramm Kokain. Der Angeklagte, dem der Prozessverlauf von einem Dolmetscher ins Englische übersetzt wird, meinte darauf: „I dont sell shoes“, also „ich verkaufe keine Schuhe“. Die Verhandlung wird in der Karwoche forstgesetzt.

Immer wieder gelingt den Kärntner Ermittlern ein Schlag gegen die Drogenkriminalität, so wie zuletzt Ende Jänner. Die Polizei Klagenfurt erwischte einen Drogenhändler „in flagranti“ beim Verkauf von Drogen. Der 21-Jährige wurde inhaftiert, nach seinen rund 17 „Kunden“ wird noch gefahndet - mehr dazu in Drogendealer auf frischer Tat ertappt.