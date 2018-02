Lenker sprang vor Absturz aus Lkw

In Twimberg (Gemeinde Bad Sankt Leonhard im Lavanttal) ist am Dienstagnachmittag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen und 50 Meter abgestürzt. Der Lenker konnte sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen.

Der Unfall passierte auf schneeglatter Fahrbahn. Der Lenker konnte sich im letzten Moment durch einen Sprung aus dem Führerhaus retten, bevor der Lkw in den Graben stürzte. Ob und wie schwer der Mann verletzt wurde, stand zunächst nicht fest.

FF Bad St. Leonhard

FF Bad St. Leonhard

Vier Feuerwehren und die Rettung standen im Einsatz. Näheres zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt, auch die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Starker Schneefall sorgte bereits zu Wochenbeginn für massive Verkehrsbehinderungen in Kärnten. Der Autobahnbetreiber ASFINAG sieht sich in sozialen Medien mit Kritik konfrontiert, dass zu wenig geräumt werde. Man weist diese aber vehement zurück - mehr dazu in ASFINAG weist Autofahrer-Kritik zurück.

Rechte und Pflichten bei Schneefall

Nach dem Schneefall sind auch viele Gehsteige spiegelglatt. Die Hausbesitzer sind verpflichtet, die Wege zu räumen und dafür zu sorgen, dass niemand ausrutscht - mehr dazu in Der Streit um die Schneeräumung.