Anbieterwechsel: Geld sparen bei Strom und Gas

Ein Durchschnittshaushalt kann beim Wechsel zum günstigsten Stromanbieter mehr als 280 Euro inklusive Wechselrabatt sparen. Bei Gas sind es laut E-Control rund 560 Euro. In Kärnten wurde 2017 österreichweit am zweithäufigsten gewechselt.

22.300 Kärntner haben sich im vergangenen Jahr einen neuen Strom- oder Gaslieferanten gesucht. Das sind um ein Viertel oder 4.500 Kunden mehr als im Vorjahr. Die Wechselrate bei Strom betrug 5,4 Prozent (knapp 21.200 Kunden), bei Gas 8,6 Prozent (knapp 1.200 Kunden).

E-Control

Ohne Neukundenrabatt bis zu 290 Euro Einsparung

Ohne Neukundenrabatt betrug die Einsparung bei Strom immer noch mehr als 160 Euro und bei Gas knapp 290 Euro. Der Wechsel selbst gehe schnell und unkompliziert vor sich und könne bei den meisten Lieferanten mittlerweile bequem online erledigt werden, so die E-Control. Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der Energieregulierungsbehörde: „Die Kärntner haben österreichweit am zweithäufigsten gewechselt, nur die Oberösterreicher wechselten noch fleißiger“.

Sorgsamer Umgang spart nachhaltig Geld

Am nachhaltigsten sparen Haushalte, wenn sie überhaupt weniger Energie verbrauchen. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist der Energieverbrauch am höchsten. Es wird geheizt und man ist tendenziell mehr zu Hause. Gute Gründe, um an das Energiesparen zu denken.

Control-Vorstand Andreas Eigenbauer: „Räume nicht zu überheizen, Heizkörper nicht zu verstellen, die Temperatur in der Nacht abzusenken und Stoßlüften sind nur einige Beispiele, um die Heizkosten deutlich zu senken. Moderne Technologien machen es noch einfacher: Thermostate, Smart Home Solutions, steuerbare Elemente usw. machen das Energiesparen im Jahr 2018 einfacher.“

E-Control Preisrechner

Den günstigsten Lieferanten für Strom und Gas finden Konsumenten online mit dem Preisrechner der E-Control: www.e-control.at oder über die Energie-Hotline der E-Control: 0810 10 25 54 (4,40 Cent pro Minute).