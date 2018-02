DNA-Spuren entlarvten Einbrecher

Aufgrund von DNA-Spuren konnte ein 22 alter Wolfsberger als Einbrecher in einen Wolfsberger Sportverein ausgeforscht werden. Bei einer Hausdurchsuchung wurde passendes Diebesgut sichergestellt. Der Mann gestand drei Taten.

Umfangreiche Erhebungen brachten die Ermittler auf die Spuren des 22-Jährigen. Am Tatort wurden nach dem einem Einbruch am 9. Oktober 2017 DNA-Spuren sichergestellt, die dem Mann zugeordnet werden konnten. Am Freitag wurde in seiner Wohnung dann eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei stellten die Beamten einen Laptop, Spielerpässe und drei aufgebrochene Zeitungskassen sicher. Bei der Einvernahme gab der Mann zu, drei Mal in die Kantine des Sportvereins eingebrochen zu haben. Über das Motiv war zunächst nichts bekannt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der Mann wurde angezeigt.

Bereits Mitte Jänner wurde ein Serieneinbrecher, der vermutlich 70 Einbruchsdiebstähle in Kärnten begangen hat, ausgeforscht. DNA-Spuren führten zu dem 38 Jahre alten Rumänen, der seit eineinhalb Jahren in der Schweiz im Gefängnis sitzt - mehr dazu in DNA-Spuren führten zu Serieneinbrecher.