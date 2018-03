Museum Moderner Kunst widmet sich der Stadt

29 Künstlerinnen und Künstler zeigen derzeit im Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) ihre Interpretationen unter dem Titel „In die Stadt“. Was macht Stadt aus und was macht eine Stadt mit den Menschen?

Die Ausstellung stellt ein fiktionales Porträt einer Stadt dar und geht der Frage nach, welche Bedingungen und Situationen für die Stimmung dieser Stadt verantwortlich sind. Eines Werke ist ein Film: Ein Cellist und ein Geiger spielen in Wien an den schönsten und merkwürdigsten Orten - in der Straßenbahn, im Schwimmbad oder über den Dächern der Stadt. Matthias Bartholomey und Klemens Bittmann zeigen in ihrem Video ihr Wien, ihre Stadt.

Der Hintergrund verändert sich immer und immer wieder, auch der Geiger bewegt sich. Nur eines bleibt immer gleich, die Position des Cellisten: Zum Video.

MMKK Anderwald

Stadt kann so viel sein

Schnell wird eines klar, was auch dem Kuratorenteam wichtig war: Stadt kann so viel sein. Manches kennt man, manches übersieht man einfach. Man staunt wie bei den Fotos des Klagenfurters Gerhard Maurer. Sie vermitteln den Eindruck, als hätte man den Lendhafen oder die Tankstelle um die Ecke noch nie gesehen.

Hubert Blanz zeigt London, wie man es kaum kennt. Häuserfassaden ohne Fenster und Türen sind die heute noch sichtbaren Spuren einer im 17. Jahrhundert eingeführten Steuer auf „Luft und Licht“. Dem Kuratorenteam ging es um einen neuen Blick auf das Thema Stadt. Christine Haupt-Stummer sagte dazu, es gehe nicht um die Konsumgesellschaft, Einkaufszentren oder Fußgängerzonen, sondern um das Dazwischen: „Es ist ein bisschen das Bild einer Stadt, das dem Dazwischen und dem Alltäglichen mehr Aufmerksamkeit schenkt als ein touristischer Blick auf eine Stadt erwarten würde. Es ist diese quergedachte Stadt und das Reinholen von anderen Bereichen oder von scheinbar links Liegengelassenem ins Zentrum.“

MMKK Ernst Logar Hong kong

Künstler zeigen Städte aus anderen Blickwinkeln

Der deutsche Fotograf Malte Wandel zeigt in diesem Zusammenhang zum Beispiel das Flüchtlingsheim und seine Bewohner in der Schmalgasse in Klagenfurt.

Ausstellung mit Kindern Am 25.2. und am 1.4. gibt es einen Familiennachmittag ab drei Jahren, der Eintritt für Kinder ist frei. Start um 14.00 Uhr.

Nika Oblak und Primoz Novak aus Slowenien hinterfragen, wie sehr es Menschen heute überhaupt möglich ist, auszubrechen. Ihre Antwort: Grenzen lassen sich bestenfalls verschieben. Ein Mann versucht, aus einem Monitor herauszukommen, es verschiebt sich aber nur der Bildschirm selbst.

MMKK Barsuglia

Die Ausstellung geht aber auch der Frage nach, was die Stadt mit den Menschen macht, so Andreas Kristof: „Beispielsweise drehe es sich bei den Stadtporträts von asiatischen Städten von Gisela Erlacher darum, das Überleben der Menschen in diesem städtischen Raum überhaupt möglich zu machen - in welche architektonischen Situationen sie sich einschreiben, wo sie ihre Gebäude hinstellen, wie zum Beispiel unter Autobahn-Brücken. Diese Orte definieren wir als Nicht-Orte und nicht als Orte des Lebens, aber es sind einfach notwendige Orte, weil es keine anderen Orte gibt.“

Wetzlinger: Kunst kann Wahrnehmung verändern

Kunst kann die Wahrnehmung verändern, betont Christine Wetzlinger-Grundnig, die Direktorin des Museums Moderner Kunst Kärnten: „Man kann vielleicht mit etwas mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit nicht nur durch das Stadtgefüge, sondern auch durch das soziale Gefüge der Stadt wandern.“

MMKK Olah Hackenschmidt

Mit Gerhard Mauerer, Jochen Traar, Evelin Stermitz, Ernst Logar, Catrin Bolt und Gisela Erlacher sind auch die Künstlerinnen und Künstler aus Kärnten stark vertreten. „In die Stadt“ ist bis 20. Mai im Museum Moderner Kunst Kärnten in Klagenfurt zu sehen.

Alle Künstlerinnen und Künstler

Ruth Anderwald + Leonhard Grond, Alfredo Barsuglia, BartolomeyBittmann, Hubert Blanz, Sabine Bitter & Helmut Weber, Catrin Bolt, Mateja Bučar, Gisela Erlacher, Lionel Favre, Andreas Fogarasi, Marlene Hausegger, Heidrun Holzfeind, Sonia Leimer, Ernst Logar, Nika Oblak & Primož Novak, Stefan Oláh/Sebastian Hackenschmidt, Manuela Mark, Gerhard Maurer, Julian Palacz, Isa Rosenberger, Evelin Stermitz, Jochen Traar, Julian Turner, Kay Walkowiak, Malte Wandel, Lois Weinberger, Nicole Weniger, Anna Witt, WochenKlausur

Link: