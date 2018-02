Bus mit 60 Schülern von Fahrbahn abgekommen

Nach dem Schneefall am Mittwoch ist es auf Kärntens Straßen immer wieder zu Unfällen gekommen. Viele Autofahrer haben sich noch nicht an die Straßenverhältnisse angepasst, heißt es von der Polizei. In Feldkirchen kam ein Schulbus mit fast 60 Kindern von der Straße ab.

Vermutlich wegen der glatten Schneefahrbahn ist Mittwochfrüh ein Bus mit fast 60 Kindern und Begleitpersonen von der B94, der Ossiacher Bundesstraße, abgekommen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Ortschaft Untere Glan. Verletzt wurde niemand. Für die Kinder wurde ein Ersatzbus organisiert.

Direktorin: Heilfroh, dass alles gut gelaufen ist

Verletzt wurde niemand, sagte die Direktorin der Volksschule Ponfeld, Elisabeth Matschke, die im Bus saß: „Ich bin sehr stolz auf unsere Kinder. Sie waren beim Verlassen des Busses so leise und diszipliniert. Die Begleitpersonen haben sehr gut geholfen. Einen Dank auch an den Buschauffeur, der es geschafft hat, dass der Bus nicht umgestürzt ist. Einen herzlichen Dank an alle, die geholfen haben, wir sind heilfroh, dass alles gut gelaufen ist.“

Nach etlichen Unfällen auf Kärntens Straßen sprach das Rote Kreuz vorerst von vier Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Auf der Packer Straße (B 70) rutschte ein Lkw ab und musste geborgen werden. Unfälle gab es auch im Umfeld von Klagenfurt auf der Pischeldorferstraße und in der Strindbergstraße. Viele Autolenker waren laut Polizei zu schnell unterwegs.

Grazer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Einen Verkehrsunfall gab es auch auf der Karnburger Landesstraße in Richtung Hörzendorf. Ein 29 Jahre alter Autolenker aus Graz kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und stieß seitlich gegen das entgegenkommende Auto eines ebenfalls 29 Jahre alten Mannes aus Maria Saal. Der Grazer wurde bei dem Frontalzusammenstoß im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Lenker aus Maria Saal blieb unverletzt.

Auch auf der Klagenfurter Südumfahrung kam es kurz vor dem Ehrentalerbergtunnel in Fahrtrichtung Italien zu einem Auffahrunfall. Ein Lkw fuhr auf einen Pkw auf. Im Pkw wurde eine Person verletzt. Auf der St. Veiter Straße in Klagenfurt wurde ein 17 Jahre altes Mädchen von einem Auto erfasst. Der Lenker kam auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und stieß die 17-Jährige nieder. Sie wurde leicht verletzt. Auch in Velden wurde eine Schülerin von einem Auto nieder gestoßen. Der 40 Jahre alte Autofahrer hatte das Mädchen übersehen. Es wurde leicht verletzt.

Probleme auf Südautobahn und Bergstraßen

Nach Angaben des ÖAMTC gab es vor allem auf der Südautobahn A2 praktisch durchgehend Schneefahrbahn, durch hängen gebliebene Fahrzeuge kam es immer wieder zu Staus, vor allem am Griffner Berg und im Packabschnitt. Probleme gab es auch auf höher gelegenen Bergstraßen, für zahlreiche Pässe wie etwa den Wurzenpass wurde Kettenpflicht verhängt. Laut Rotem Kreuz hatten sich auch bereits einige Unfälle ereignet, mehrere Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Für den Tagesverlauf war ein Nachlassen der Schneefälle prognostiziert.