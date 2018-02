Carinthischer Sommer entdeckt das Kärntnerlied

Mit einer Kärntnerlied-Komposition wird der Carintische Sommer am 14. Juli eröffnet. Insgesamt finden 40 Konzerte statt - von Klassik, über Jazz und Pop bis zur Orgelmusik.

„Wia a Spiagl“ - ein Zitat aus dem Kärntnerlied „Übarn See sing i ume“ - ist das Motto des diesjährigen Carinthischen Sommers. Mit Manuela Kerers Komposition zu diesem Lied wird das Festival am 14. Juli eröffnet. Bis 26. August finden dann rund 40 Veranstaltungen statt.

Intendant Holger Bleck präsentierte das diesjährige Programm am Dienstag. Mit der Kärntnerlied-Komposition will er zeigen, „dass alle musikalischen Genres gleichwertig sind - unter der Voraussetzung, dass die Qualität stimmt.“ Um den Carinthischen Sommer noch näher zum Publikum zu bringe, wünscht sich Bleck, dass bei der Eröffnung 2.000 Kärntnerinnen und Kärntner gemeinsam dieses Lied mit einer neuen Strophe auf Slowenisch singen.

Junges und weibliches Programm

Insgesamt ist das Programm des Carinthischen Sommers in diesem Jahr jung und weiblich. Das beginnt bei der „Carinthischen Wassermusik“ der Südtiroler Komponistin Manuela Kerer. Die Bandbreite reicht von klassischer Musik mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder und den Wiener Sängerknaben, über Jazz bis hin zum Pop der Berlinerin Balbina.

Neu ist der Orgel-Schwerpunkt, der gemeinsam mit dem Klagenfurter Domorganisten Klaus Kuchling umgesetzt wird. Zwei 100. Geburtstage werden in diesem Jahr ebenfalls gefeiert, die der Komponisten Gottfried von Einem und Leonard Bernstein.

1,6 Millionen Euro Budget

Rund 1,6 Millionen Euro beträgt das Budget des Festivals auch in diesem Jahr. Wenn es um die finanzielle Zukunft geht, ist Bleck Optimist. Er hofft, dass die neue Regierung in Wien und auch die nächste Regierung in Kärnten das Festival weiter unterstützen. 2019 feiert der Carinthische Sommer bereits sein 50-jähriges Bestehen.

