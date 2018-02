„Lack-Wasser“: Messungen liegen vor

Seit fast einer Woche ist das Leitungswasser von 150 Haushalten in Villach ungenießbar. Das Wasser roch nach Lack und soll nicht getrunken werden. Laut Untersuchung bestehe nur beim Anfang Februar gemessenen Benzol eine mögliche Gesundheitsgefahr.

Ein lackartiger Geruch im Trinkwasser, Hautjucken und Ausschläge: Dass mit ihrem Trinkwasser etwas nicht in Ordnung ist, haben die Bewohner in den Stadtteilen Tschinowitsch und Turdanitsch schon länger vermutet. Eine Untersuchung ergab, dass es mit Ethylbenzol verunreinigt ist, ein Lösungsmittel für Farben – mehr dazu in Wasser für 150 Haushalte weiter ungenießbar. Seit fast einer Woche darf das Wasser auf behördliche Anordnung vorsorglich nicht als Trinkwasser und bei Kleinkindern und kranken Personen auch nicht zum Baden oder Duschen verwendet werden.

AGES: Problematisch nur Benzol

Nun liegen die Ergebnisse einer Untersuchung durch die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vor. Demnach wurden im Wasser zwar Toluol, Ethylbenzol, m-, o- und p-Xylol gefunden, die Werte liegen aber laut AGES unter den Grenzwerten für Trinkwasser, gesundheitliche Schäden seien daher nicht zu erwarten. Allerdings räumte die AGES ein, dass die Werte wegen des wahrgenommenen Geruchs nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Konzentrationen der Stoffe im Wasser vor der Untersuchung höher waren. Dennoch, auch wenn die Konzentration der gemessenen Stoffe um das hundertfache höher gewesen wäre, sei mit keinem Gesundheitsrisiko zu rechnen.

Anders sei es bei Benzol, das bei einer Probe am 2.2. nachgewiesen wurde. Es könnte sein, dass zumindest der niedrigste WHO-Trinkwasserwert vor dem Untersuchungszeitpunkt überschritten wurde, das könnte bei einer längerfristigen Aufnahme zu erhöhtem Krebsrisiko führen. Aufgrund der nur kurzfristigen Verunreinigungen sei aber mit „keinem relevanten Risiko“ zu rechnen.

Urinproben werden in Speziallabor untersucht

Eine Gesundheitsgefährdung schließen die Behörden derzeit aus. Weil die Verunsicherung bei der Bevölkerung groß ist, ließ die Stadt Villach aber eine Infoseite im Internet einrichten. Zusätzlich können Betroffene ihren Urin untersuchen lassen. Etwa 30 Proben sind seit Montag in einem medizinischen Labor in Villach abgegeben worden. Die Untersuchung selbst erfolgt in einem Speziallabor in Graz, Ergebnisse sind frühestens Anfang nächster Woche zu erwarten.

Warum das Wasser mit Ethylbenzol verunreinigt wurde, steht noch nicht endgültig fest. Da in einem Nebenraum des betroffenen Hochbehälters vor kurzem Rostschutzmaßnahmen mit einem Lack durchgeführt wurden, wird ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen. Ob und wann das Wasser wieder genießbar ist, werden die Ergebnisse von neuerlichen Untersuchungen zeigen, die von einem Institut in Oberösterreich durchgeführt wurden. Die Ergebnisse werden für Dienstagnachmittag erwartet.

Pfeiler: Stadt reagierte zu spät

Mittlerweile ist auch ein Politstreit über die „Lackwasseraffäre“ entbrannt. Die Stadt habe zu spät reagiert und trage eindeutig Mitverantwortung, sagte am Dienstag Gemeinderat Richard Pfeiler, seit seinem Ausschluss aus der SPÖ wilder Abgeordneter. Sechs Tage lang sei die Bevölkerung nicht gewarnt worden.

Stellungnahme der AGES als .pdf: