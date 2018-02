Pflegeregress: Ringen um Finanzierung

Bis zu 20 Mio. Euro Mehrkosten könnten Kärnten durch die Abschaffung des Pflegeregresses jährlich entstehen. Bei ihrem Antrittsbesuch kündigte Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Montag eine „gemeinsame Lösung“ von Bund und Ländern an. Welche, das blieb vorerst offen.

Seit 1. Jänner gibt es keinen Pflegeregress in Österreich. Das Land darf also nicht mehr auf Vermögen zugreifen, wenn eine Person in einem Pflegeheim aufgenommen wird, weder auf das Vermögen des Betroffenen, noch auf jenes von Angehörigen oder Erben darf zugegriffen werden. In Kärnten könnten dadurch jährlich Mehrkosten von rund 20 Millionen Euro entstehen. Wie diese finanziert werden sollen, das war am Montag Thema beim Antrittsbesuch von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) in Kärnten.

„Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine Lösung finden werden“, meinte die Ministerin Montagvormittag nach einem Treffen mit der Kärntner Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ). Wann diese Lösung kommen soll, darüber gibt es allerdings noch unterschiedliche Auffassungen. Die Länder müssten ihre Mehrkosten beim Bund bekannt geben, sagte die Ministerin, „bis dato haben wir aber leider noch keine Meldung bekommen.“ Stimmte nicht, meinte hingegen die Kärntner Gesundheitsreferentin. Alle Bundesländer hätten ihre Hausaufgaben gemacht, jetzt sei der Bund am Zug.

Länder fordern Rechtssicherheit

Zu klären sind auch noch einige Rechtsunsicherheiten. Von der Rechtsanwaltskammer wurde eine Übergangslösung gefordert, diese wurde bislang weder vom Bund noch vom Land beschlossen. Auch bereits vereinbarte Ratenzahlungen von Angehörigen mit dem Land müssten geklärt und Pfandrechte gelöscht werden.

Zu klären ist laut Prettner auch die nach wie vor offenen Frage, ob die Abschaffung des Regresses per 1. Jänner oder aber rückwirkend umzusetzen sei. „Der derzeitige Gesetzestext lässt einen Interpretationsspielraum zu – die Bundesländer brauchen Rechtssicherheit. Hier wäre ein Erlass der Bundesregierung wünschenswert.“ Bundesministerin Hartinger-Klein wird am Nachmittag zum Thema Pflege gemeinsam mit dem Kärntner FPÖ-Obmann Gernot Darmann auch eine Pressekonferenz geben.

Aktion 20.000 „nur ausgesetzt“

Kritik kam von Prettner erneut an der Abschaffung der Aktion 20.000 für ältere Arbeitnehmer. „164 ältere Arbeitslose, die ohne diese Aktion wahrscheinlich nie mehr am Arbeitsmarkt hätten Fuß fassen können, haben dank dieser Aktion in Kärnten binnen weniger Monate eine Stelle erhalten. 700 weiteren Kärntnern nimmt man nun diese Chance“, bedauerte Prettner. Hartinger-Klein sagte, man habe die Aktion nicht abgeschafft, sondern „nur zur Evaluierung ausgesetzt“.

Einig waren sich die Ministerin und die Kärntner Gesundheitsreferentin in der Frage des gekippten Rauchverbotes: „Ich bedauere es auch, muss aber als Ministerin eine demokratische Entscheidung zur Kenntnis nehmen“, so Hartinger-Klein.