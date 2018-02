Ex-„Matrose“ als Schiffseinbrecher

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Ossiachersee-Schifffahrt ist mit drei Komplizen in zwei der Linienschiffe eingebrochen. Die Täter gehören dem Drogenmilieu an, geschnappt wurden sie bei einem Raubüberfall.

Die vier Täter - drei Männern im Alter zwischen 20 und 26 Jahren und eine 26-jährigen Frau – wurden im September 2017 nach einem Raubüberfall auf einen 25-jährigen Mann in einer Wohnung in Klagenfurt festgenommen – mehr dazu in Mann von vier Tätern in Wohnung überfallen. Der Wohnungsbesitzer war ein Bekannter der Täter, diese vermuteten in der Wohnung eine größere Menge an Suchtgift.

Für den Überfall maskierte sich einer der Täter mit einer Sturmhaube und bewaffnete sich mit einem Elektroschocker. Ein weiterer Täter führte eine CO2-Pistole mit. Zum Zeitpunkt des Überfalls befand sich nur der 25-jähriger Freund des Wohnungsbesitzers in der Wohnung, einer der Täter schlug ihm mit der Pistole gegen den Kopf, der 25-Jährige erlitt zwei Platzwunden. Kurz darauf wurden alle Täter in der Nähe des Tatortes festgenommen.

Einbrüche in Schiffe und Kaffeehaus

Die Täter befinden sich seit dem Überfall in der Justizanstalt Klagenfurt in Haft. Wie die weiteren Ermittlungen nun ergaben, gehen auch einige andere Straftaten auf das Konto des Quartetts. So brachen die Täter im letzten Jahr fünf Mal in zwei Schiffe der Ossiachersee-Schifffahrt ein und stahlen Geld und Lebensmittel. Einer der Einbrecher ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Unternehmens und verfügte deswegen über Insider-Wissen.

Außerdem brachen die drei Männer in ein Café in Ossiach und in eine Bootshütte in St. Andrä bei Villach ein. Die Taten wurden in den Monaten August und September begangen. Alle vier Täter gehören laut Polizei dem Drogenmilieu an, es dürfte sich also um Beschaffungskriminalität handeln.