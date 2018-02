Rüsten für den Wintereinbruch

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee soll ein erneuter Wintereinbruch ab Donnerstagnacht in Kärnten bringen. Die Räum- und Abschleppdienste rüsten sich bereits für den Einsatz.

Laut Prognose bringt eine Kaltfront auch teilweise intensive Schneefälle mit sich, besonders in den Tauern, am Katschberg, in Arnoldstein und auf der Pack. Starke Schneefälle sind für die Nacht auf Freitag vorhergesagt. Am Freitag soll es in Kärnten tief winterlich werden, Schneefall bis in tiefe Lagen ist prognostiziert. Erst zum Abend hin soll der Schneefall im Westen nachlassen, in Mittel- und Unterkärnten kann es auch in der Nacht auf Samstag noch stärker schneien.

Zusätzliche Abschleppdienste

Die Autobahnmeistereien der Asfinag bereiten sich bereits auf den Einsatz vor: „Wir haben alle 43 Winterdienst-Fahrzeuge im Einsatz, alle unsere Mitarbeiter sind bereits eingeteilt, in Summe 100 Mann“, sagt Regionalleiter Hannes Zausnig.

Zusätzlich wurden vorsorglich Abschleppdienste beauftragt, die an vier neuralgischen Stellen in Bereitschaft stehen, falls Lkw und schlecht ausgerüstete Fahrzeuge hängen bleiben. Diese werden in den Bereichen Rosenbach (A11), Arnoldstein, beim Tauerntunnel sowie im Bereich der Tunnelbaustellen auf der A2 positioniert, um die Strecke schnell wieder frei zu bekommen. Für die einspurigen Baustellenbereiche auf der Pack sind zwei Unimogs im Einsatz.

Winterausrüstung und angepasstes Tempo

Die Asfinag appelliert an die Autofahrer, für eine Winterausrüstung der Fahrzeuge zu sorgen und die Fahrweise an die winterlichen Bedingungen anzupassen. „Wenn Fahrzeuge mit Sommerreifen hängen bleiben und die Strecke blockieren, kommen wir mit unseren Räumfahrzeugen auch nicht mehr durch“, sagt Geschäftsführer Josef Fiala.

APA/dpa/Emily Wabitsch

Weichenheizung lässt Schnee und Eis schmelzen

Auch von den ÖBB hieß es am Donnerstag, sämtliche verfügbare Mannschaften und Räumgeräte seien in Bereitschaft. Dennoch seien Fahrplanabweichungen nicht ganz auszuschließen.

ÖBB

Von rund 15.000 Weichen österreichweit sind rund 11.000 mit Weichenheizungen ausgestattet, auch in Kärnten ist eine Vielzahl der Weichen beheizbar. Wenn Schnee und Eis wichtige Weichenverbindungen lahmzulegen drohen, werden die Weichenheizungen automatisch aktiv. Ansonsten sorgen Räumgeräte für schneefreie Gleise und Weichen. Trotzdem steckt auch noch viel „Handarbeit“ im Winterdienst.

