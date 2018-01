Von Wasser geplagte Anrainer klagen nun

Von überschwemmten Häusern und Kellern werden Bewohner einer Siedlung in Klagenfurt-Waidmannsdorf geplagt, seit in der Nähe Mehrparteienhäuser gebaut werden. Die Baubehörde sagt, sie sei nicht zuständig. Daher klagen die Anrainer nun ihr Recht ein.

Es erscheint einem Laien absurd, ist aber geltendes Recht: Die Baubehörde kann keinen Baustopp verfügen, auch wenn sie selbst zu dem Schluss kommt, dass ein Bauherr durch Pumptätigkeiten die Keller seiner Nachbarn überschwemmt. So geschah dies vergangenen September in der Rudolf-Kattnig-Straße. Mehrere als Wohnraum gewidmete Keller standen wochenlang unter Wasser - mehr dazu in Keller überflutet: Anrainer erwägen Klage.

ORF

Laut der Baubehörde deshalb, weil nicht für eine ordentliche Versickerung von Abwässern aus einer Baugrube gesorgt wurde. Die Behörde schritt aber nicht ein, Hilfe für die Anrainer gab es nur durch die Feuerwehr. Da war der Schaden aber schon passiert. Für Anrainer wie Arnold Valentin unverständlich: „Wir haben lange probiert, die Bau- bzw. Pumptätigkeit zu stoppen, die Behörde hat nach einer Woche einen Brief geschrieben und gesagt, sie habe keine Möglichkeit, einzugreifen.“

Amtshaftungsklage hätte drohen können

Als Baubehörde sei man nur dafür zuständig, dass ein Gebäude bescheidgemäß - also nicht abweichend von der Baubewilligung - errichtet werde. Ein behördlicher Baustopp hätte eine Amtshaftungsklage nach sich ziehen können. Das bedeutet, dass Anrainer in solchen und ähnlichen Fällen auf sich allein gestellt gestellt sind. Sie müssen ihr Recht auf dem Zivilweg einklagen, was acht Parteien in der Rudolf-Kattnig-Siedlung nun auch tun werden.

Eine Besitzstörungsklage und eine Immissionsunterlassungeklage sind anhängig, auch deshalb, weil weitere Mehrparteienhäuser errichtet werden sollen. Gekämpft wird für einen Baustopp bis klar ist, wie Schäden zukünftig zu verhindern seien.

Bauherr wies Schuld von sich

Valentin sagte, dass man einen Bau nicht stoppen könne, sei klar, man wolle aber, dass die Häuser so gebaut werden, dass die Keller und Häuser der Anrainer keinen Schaden leiden. Wer die schon entstandenen Schäden bezahlen soll, ist ebenfalls noch ungewiss, eine Schadenersatzklage wird überlegt. Der Bauherr wies zuletzt jede Schuld von sich und sagte, die Häuser in der Siedlung seien eben schlecht, weil undicht gebaut worden. Gegenüber den Anrainern wurde offenbar auch ein Biber im Russenkanal ins Treffen geführt, der Schuld an den überschwemmten Kellern haben solle.

Die Baubehörde spricht von einem Einzelfall. Jeder Bauherr sei laut Baustellen-Sicherungsgesetz verpflichtet, für die ordentliche Dimensionierung einer Baugrube zu sorgen und dass jeder andere Bauherr in einem solchen Fall zu pumpen aufgehört hätte. Dass einfach weitergemacht wurde, habe man so noch nie erlebt. Eine aktuelle Stellungnahme des Bauherren steht trotz Anfrage des ORF noch aus.