NEOS will fünf Prozent der Stimmen

NEOS hat am Dienstagabend zum Wahlkampfauftakt in Klagenfurt geladen. Das Motto lautete „Gut Leben in Kärnten“. Fünf Prozent der Stimmen will NEOS, das mit der Plattform „Mein Südkärnten“ antritt, erreichen.

Etwa 100 Anhänger kamen zur Auftakt-Veranstaltung von NEOS ins Architekturhaus in Klagenfurt. Der Kärntner Spitzenkandidat ist der Seebodener Jurist Markus Unterdorfer-Morgenstern - mehr dazu in NEOS: Unterdorfer-Morgenstern bestätigt. Früher war er als Sänger Marco Polo ein Begriff, er ist der Schwager des Skispringers Thomas Morgenstern. Um ihn zu unterstützen, kamen unter anderem auch Parteichef Mathias Strolz, die Abgeordnete Irmgard Griss, sowie die Europaparlamentarierin Angelika Mlinar.

Geld für Bildung, Kampf gegen Abwanderung

Das gute Ergebnis von NEOS bei den Landtagswahlen in Niederösterreich stimmt zuversichtlich für die Wahl in Kärnten, sagt Spitzenkandidat Unterdorfer-Morgenstern. NEOS sei angekommen und nicht nur im Parlament eine starke Kraft, sondern auch in immer mehr Landtagen. Man sehe sich als Kontroll- aber auch als gestalterische Kraft. Kernthemen von NEOS sind Bildung, der Kampf gegen die Abwanderung, und die Senkung der Parteienförderung, sagte Parteichef Matthias Strolz. Man wolle das Geld den Parteien wegnehmen und in die Bildung stecken.

NEOS ist eine Allianz mit der Wahlplattform „Mein Südkärnten - Moja Juzna Koroska“ eingegangen, das soll neue Wählerstimmen bringen, sagt Gabriel Hribar. Er ist Listenzweiter und Vorsitzender der Wahlplattform Mein Südkärnten: „Wir haben in Kärnten eine gelebte, zweite Sprache, die wir in dieser Region auch wunderbar nutzen können. Daraus wird leider viel zu wenig gemacht.“

