Medizinerin promovierte sub auspiciis

Die Klagenfurterin Anna Posod hat ihr Studium an der Medizinischen Universität Innsbruck mit der Auszeichnung Promotio sub auspiciis Praesidentis abgeschlossen. Am Montag erhielt sie die Auszeichnung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Anna Posod, 1987 in Klagenfurt geboren, studierte an der Medizin Uni Innsbruck Humanmedizin.

Promotio sub auspiciis Praesidentis rei publicae Man muss dafür die oberen Klassen der Mittelschule, die Matura, das Studium sowie das Doktorat mit sehr gutem Erfolg beziehungsweise mit Auszeichnung abgeschlossen haben.

Neben ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Neonatologischen Labor der Univ.-Klinik für Pädiatrie II (Neonatologie), das sie derzeit stellvertretend leitet, absolvierte sie ab 2012 ein berufsbegleitendes Doktoratsstudium der klinisch-medizinischen Wissenschaften im Rahmen des OeNB-Jubiläumsfondsprojektes „Frühgeborene und frühe Marker für ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko“.

Ihre Facharztausbildung in Kinder- und Jugendheilkunde an der Univ.-Klinik für Pädiatrie II schloss sie im Oktober 2017 erfolgreich ab.

ORF

Schwerpunktforschung über Hirnschädigung

Anna Posods Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Hirnschädigungen bei Früh- und Termingeborenen (zugrundeliegende Mechanismen, Evaluation diagnostischer und prognostischer Biomarker, Untersuchung potentieller Therapiestrategien) sowie im Bereich Kardiovaskuläres Outcome und Vorliegen kardiovaskulärer Risikofaktoren bei ehemaligen Frühgeborenen.

Link