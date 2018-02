Erkältungen vorbeugen mit Gemüse und Kräutern

Heimische Gemüsesorten, wie Kraut, Kohl und Rüben, können helfen, gesund durch die Erkältungszeit zu kommen. Auch Heilkräuter fördern die Gesundheit, seit Jahrhunderten gibt es im Winter beliebte Hausmittel aus Kräutern.

Kohlgemüse, wie Grünkohl, Brokkoli und Kohlsprossen, Rüben, Kren, Kartoffeln und Kraut sind einige der heimischen Gemüsesorten, die im Winter Vitamine spenden und so helfen, Erkältungen vorzubeugen. „100 Gramm Kohl reichen aus, um den Tagesbedarf an Vitamin C zu decken“, sagt der praktische Arzt Werner Dorfinger.

Außerdem verliere Kohl beim Kochen nicht den Großteil der Vitamine - im Gegensatz zum Sauerkraut. Dorfinger rät deswegen, auch etwas rohes Sauerkraut unter das gekochte Kraut zu mischen, „Sauerkraut ist auch roh gut bekömmlich.“ Auch die Schwarzwurzel sei in der kalten Jahreszeit ein guter Vitaminspender.

Pixabay

Alleskönner Kren

Auch die Einsatzmöglichkeiten für Rüben seien vielfältig, sagt Kräuterexpertin Lis Mitter. Roh, im Salat oder sauer eingelegt, seien einige der Varianten. Beliebt im Winter ist auch der Kren. Er kann zum Beispiel roh, in Suppen oder Fischaufstrichen genossen werden. Das scharfe Gemüse ist eine wahre Vitaminbombe, sagt Mitter, „er hat mehr Vitamin C wie eine nicht sonnengereifte Zitrone.“ Außerdem ist der Kren antibakteriell und wirkt sich positiv auf die Verdauung aus.

Heilkräuter für den Winter

Auch im Kräutergarten finden sich viele heimische Kräuter, die in der Erkältungszeit hilfreich sind. Dazu gehören laut Werner Dorfinger Thymian, Spitzwegerich, Salbei, Eibisch, Bibernelle und die Eberraute. „Eberraute-Tee hat wissenschaftlich nachgewiesen eine sehr positive Wirkung auf das Immunsystem.“ Bei Erkältungskrankheiten helfen Thymian, Spitzwegerich und Eibisch, sie wirken schleimlösend und beruhigen den Hustenreiz.

Pixabay

Auch Tee aus isländischer Moos, in Kärnten auch „Graupe“ genannt, hilft bei Erkältungskrankheiten. Ein weiteres Hausmittel ist der schwarze Rettich. Ein beliebtes Hausmittel ist auch der Fichtenhonig. Dazu gibt man Fichtentriebe und Zucker schichtweise in ein Einmachglas, das Glas länger in der Sonne stehen lassen und dann abseihen. Ein bis zwei Teelöffel am Tag helfen laut Dorfinger, das Immunsystem zu stärken.

Pixaby

Wichtige Vitamine im Winter

Generell ist im Winter eine ausgewogene und vitaminreiche Ernährung wichtig für die Gesundheit. Vitamin C stärkt das Immunsystem, Vitamin A die Schleimhäute, wichtig ist durch den Sonnenmangel auch Vitamin D.

Den Körper kann man im Winter auch mit Ernährung und Kräutern wärmen – mehr dazu in Iss und lächle: Essen für alle Lebenslagen. Kräuterexpertin Lis Mitter: „Rüben, Kraut, Ritschert, Kletzennudel, Majoran, Petersilie, ein Schuss Essig in der Kartoffelsuppe, alles das stand früher nicht umsonst häufig auf dem Speiseplan.“