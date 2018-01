Käufer für Modine-Werk wird gesucht

In Kötschach-Mauthen ist am Freitag der Sozialplan für die 146 Mitarbeiter des mittlerweile geschlossenen Modine-Werkes unterzeichnet worden. Er sieht eine freiwillige Abfertigung vor. Jetzt wird ein Käufer für das Werksgelände gesucht.

Der Sozialplan wurde von den Gewerkschaftsvertretern und dem Betriebsrat sowie den Konzernvertretern ausverhandelt. Am Freitag wurde er in Kötschach-Mauthen unterzeichnet. Der Sozialplan beinhaltet unter anderem eine freiwillige Abfertigung. Auch eine Arbeitsstiftung wurde eingerichtet.

ORF

Man habe versucht, eine ausgewogene Lösung zu finden, sagte am Freitag die Vizepräsidentin des Modine-Konzerns Laura Puntin. Man habe sowohl das Alter als auch die Qualifikation und die familiären Verpflichtungen der betroffenen Mitarbeiter einbezogen. Mit diesem Sozialplan sollen die Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen, rasch wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, so Puntin.

Gutachter soll Wert des Areals bestimmen

Das Werk wurde im November überraschend geschlossen. 146 Mitarbeiter standen ohne Job da, mehr dazu in Aus für Firma Modine „eine Katastrophe“. In den Wochen danach wurde um einen Sozialplan gerungen. Es fand auch ein Protestmarsch der Mitarbeiter statt. Mehr dazu in Trauerfackelzug der Modine-Mitarbeiter. Die Vizepräsidentin von Modine kündigte am Freitag an, dass in einem weiteren Schritt das Werksgelände verkauft werden soll. Hier müsse allerdings erst ein Gutachter den Wert des Areals bestimmen.