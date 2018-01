Kleinkind verbrühte sich bei Kaffeeautomaten

Ein 17 Monate alter Bub hat in der Gemeinde Poggersdorf (Bezirk Klagenfurt-Land) am Freitag schwere Verbrennungen erlitten. Er hatte sich in einem unbeobachteten Moment eine heiße Tasse Wasser aus dem Kaffeeautomaten gezogen.

Das Unglück passierte am Freitagvormittag in der Küche eines Wohnhauses in Poggersdorf. Der 17 Monate alte Bub war mit seinem Vater alleine zu Hause. Der Vater wollte Wasser im Kaffeeautomaten für einen Tee heiß machen. Laut Polizei dürfte der Bub in einem unbeobachteten Moment die Tasse von der Kaffeemaschine gezogen haben. Dabei ergoss sich das heiße Wasser über die Wange und den Oberkörper des Kindes.

Verbrennungen zweiten und dritten Grades

Der Bub erlitt dabei Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Bub vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Laut der Sprecherin des Klinikums, Nathalie Trost, befinde sich der Bub außer Lebensgefahr. Sein Zustand sei stabil. Er werde noch einige Tage im Krankenhaus verbringen müssen.