Investor präsentiert Pläne für Klagenfurt

Erstmals seit dem Erwerb mehrerer prestigeträchtiger Gebäude in Klagenfurt hat die Lilihill-Gruppe rund um Investor Franz Peter Orasch in einer Pressekonferenz ihre Pläne für diese Immobilien vorgestellt. Den Anfang macht das Hotel Moser Verdino.

Insgesamt neun Objekte, darunter bekannte Gebäude wie etwa das Salzamt, das ehemalige Quellehaus am Heiligengeistplatz und das KTZ-Gebäude sind im Besitz der Lilihill-Gruppe. Alleiniger Eigentümer ist Franz Peter Orasch. Öffentlich trat er bisher noch nicht in Erscheinung, auch am Mittwoch war er nicht beim Pressegespräch dabei. Stellvertretend für ihn stehen die Geschäftsführer des Investment- und Immobilienzweiges der Holding Frage und Antwort.

Lilihill

Aber auch das hat Seltenheitswert, gaben die beiden Geschäftsführer zu. Man agiere lieber im Hintergrund und rede erst dann über Projektdetails, wenn alle Verfahren abgeschlossen seien, sagte Karl Georg Eisner, Leiter des Immobilienzweiges in der Lilihill-Gruppe.

Mit Hotelbetreiber geeinigt

Zumindest beim Hotel Moser Verdino gibt es bereits konkrete Details zu berichten: „Es werden ca. 120 Zimmer entstehen, es wird sich von der Konzeption nichts Wesentliches ändern, es wird ein Hotel- und Gastronomiebetrieb geplant. Wir haben uns am Dienstag mit einem europäischen Hotelbetreiber geeinigt, es wird ein Vier-Stern-Hotel werden.“ Im fünften Stock werde es einen Barbereich mit einer Dachterrasse geben - mehr dazu in „Moser Verdino“ bekommt Dachterrassenbar.

Lilihill

Gezielte Zukäufe in Stadtlagen

Der Name soll bleiben, auch an der Fassade soll sich nichts ändern. Am Donnerstag startet die erste Bauverhandlung zur Hotelsanierung. Fix ist damit noch nichts, Anrainer können immer noch Einsprüche erheben, die Projektleiter zeigen sich aber zuversichtlich. Insgesamt werden in die Sanierung über 20 Millionen Euro investiert, eine der derzeit größten Einzelinvestitionen in Klagenfurt, hieß es von der Lilihill-Gruppe. 60 Arbeitsplätze entstehen, das neue Hotel soll zu einem Leitbetrieb in Klagenfurt werden und zur Belebung der Innenstadt beitragen.

„Wenig moderne Shopping- und Handelsflächen“

Generell hat sich die Lilihill Gruppe mit Sitz in Klagenfurt und Wien auf Immobilien in bester Innenstadtlage spezialisiert. Das Immobilienvermögen beträgt 340 Millionen Euro und soll in den nächsten fünf Jahren durch gezielte Zukäufe von Objekten in Wien, Graz und auch Klagenfurt verdoppelt werden. Klagenfurt ist für die Investmentgruppe besonders interessant, so Leiter Martin Pernthaner. Ihm sei aufgefallen, dass es im Verhältnis zu diesem Raum ein geringes Angebot von modernen Handels- und Shoppingflächen gebe. Die Innenstädte seien in einem Wandel begriffen, das sei in Klagenfurt aber nicht so, das sei etwas vernachlässigt worden.

