Betrunkener Skifahrer prallte gegen Pistenraupe

Auf dem Nassfeld ist ein betrunkener Skifahrer außerhalb der Pistenbetriebszeiten gegen ein Pistengerät geprallt. Der 22-Jährige war kurz bewusstlos, der Pistenraupenlenker leistete Erste Hilfe. Der Skifahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 17.35 Uhr, außerhalb der Pistenbetriebszeiten, fuhr der Mann aus dem Bezirk Hermagor nach einem „Einkehrschwung“ auf der Familienabfahrt talwärts. In der Pistenmitte prallte der alkoholisierte Skifahrer gegen ein mit der Präparierung beschäftigtes Pistengerät. Er erwischte das Fahrzeug im Bereich des vorderen Schneeschildes und stürzte schwer.

Von Crew des Notarzthubschraubers versorgt

Der 54-jährige Pistengerätfahrer bemerkte die seitliche Kollision und hielt das Gerät sofort an. Er leistete dem Skifahrer Erste Hilfe und verständigte per Handy die Rettungskräfte. Der kurzzeitig bewusstlose 22-Jährige wurde in ein nahes Hotel gebracht und dort von der alarmierten Crew des Notarzthubschraubers Airmed 1 medizinisch versorgt. Er hatte bei der Kollision schwere Verletzungen erlitten. Der Skifahrer wurde mit einem Skidoo und einem Rot-Kreuz-Rettungsfahrzeug zum Hubschrauberstützpunkt des Airmed 1 gebracht und von diesem in das LKH Villach eingeliefert.