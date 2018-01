Die Kärntner Sportler bei Olympia

Elf Kärntner Sportlerinnen und Sportler werden bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea mit dabei sein. Das Österreichische Olympische Komitee in Wien stellte das 105 Personen starke rot-weiß-rote-Aufgebot vor.

Inm Studio44 in Wien wurden vom ÖOC die vorläufig nominierten Teilnehmer für die Spiele in Pyeongchang bekanntgegeben. Aus Kärntner Sicht gibt es einen deutlichen Unterschied zu 2014 in Sotchi, denn damals waren 20 Kärntner am Start, heuer elf. Allerdings waren damals neun Kärntner allein in der Eishockeymannschaft Österreichs dabei.

Einige Chancen auf Medaillen

Etwa zwei Drittel der Kärntner Athleten - und hier vor allem die Snowboarder - zählen in ihren Disziplinen zu den Medaillenfavoriten. Allen voran Anna Gasser, die endlich auch bei Olympia auf das Podest möchte. Im Lager der Alpin-Boarder dürfen mit Sabine Schöffmann und Alex Payer sowie Ina Meschik alle drei Kärntner von olympischem Edelmetall träumen. Auch Crosser Hanno Douschan sprang noch auf den Zug auf.

Bei den alpinen Ski-Herren sind Matthias Mayer als Abfahrts-Titelverteidiger und Max Franz in beiden Speed-Disziplinen gesetzt, dazu kommt noch die Wahl-Kärntner Eisschnell-Läuferin Vanessa Herzog, zuletzt im Weltcup in Hochform. In Pyeongchang debütieren wird neben Marco Schwarz und Dunja Zdouc auch Anschieber Stefan Lausegger als Viererbob-Ersatzmann. Katharina Truppe oder Carmen Thalmann könnten mit der Nachnominierungsfrist am 28. Jänner noch dazukommen.

